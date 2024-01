Column - De onuitstaanbare drang om vroeger alles beter te vinden

Nieuws

Het lijkt wel een volkssport om elk slecht nieuws over de elektrische auto groots te vieren. De 'vroeger was alles beter'-mentaliteit is alomtegenwoordig. Maar meestal gaat het om vals sentiment.



Verlangen naar oude tijden: iedereen doet het weleens. Zo borrelden fraaie herinneringen op toen ik hoorde dat de ziekenhuisserie Medisch Centrum West weer op televisie komt. Als kind keek ik vaak, en de eerste jaren was ik niet oud genoeg om de hele aflevering te mogen zien. Ik moest om 9 uur naar bed. Nét op het moment dat de liefde tussen zuster Ingrid en dokter Jan in alle hevigheid ontvlamde, tussen een hartoperatie en een beenbreuk door. De dag erna op het schoolplein vertelden mijn klasgenootjes met rode oortjes hoe dat was afgelopen. En dan die bekende tune, die iedereen in Nederland van 40 jaar en ouder nog zal kunnen meeneuriën. Maar bij nader inzien dacht ik: wat een zwaktebod om de serie terug te laten keren. Ik voorspel een flop.



Verkiezingen in België



Hoe ingrijpender de vernieuwingen, des te meer het verlangen naar vroeger wordt aangewakkerd. Ik heb het idee dat we nu in een ongekende golf van nostalgie leven, met enorme gevolgen. Het beheerste ook de Nederlandse verkiezingen en het zal de Belgische verkiezingen beheersen. Het is een recept voor teleurstelling. Want in dat verlangen naar vroeger worden vaak alleen de goede dingen onthouden, en wordt vergeten wat in de tussentijd is verbeterd.



“In het verlangen naar vroeger worden alleen de goede dingen onthouden.”

Geen verbrandingsmotoren in 2035



Het sentiment speelt zowel in Europa als in de Verenigde Staten en dat kan in 2024 grote gevolgen krijgen. In de VS wordt een nieuwe president gekozen en in Europa zijn verkiezingen voor het Europees Parlement. Klimaatsceptici hebben de wind mee. In de hang naar nostalgie ontkomt de elektrische auto niet aan de anti-revolutionaire pijlen. Er komen dan ook al barsten in de plannen om in 2035 de verbrandingsmotor uit de Europese showrooms te weren. Daarbij gaat het niet eens over de haalbaarheid, zoals een stroomnetwerk dat moet worden versterkt of het aantal laadpalen dat drastisch moet worden uitgebreid. Het is eerder een algemene tirade tegen de EV, die als linkse hobby wordt gezien.



Stellantis weet het ook even niet



CEO Carlos Tavares, de baas van de bonte verzameling Stellantis-merken als Jeep en Peugeot, gaf al aan dat hij bezig is met een nieuwe werkelijkheid. Stellantis is klaar om zijn plannen met elektrische auto’s aan te passen aan de politieke situatie in de wereld. Volgens de CEO van het bedrijf moet het concern wel reageren als de politieke en publieke opinie niet meer gelooft in elektrische auto’s. “Een van mijn taken is het bedrijf voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Daar hebben we plannen voor.” Logisch, natuurlijk. De schoorsteen moet roken - letterlijk. Ik vind het wel een beetje sneu. Kijk maar eens een oude aflevering van Medisch Centrum West terug op YouTube. Het is niet om aan te gluren …