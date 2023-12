Zo gaat Volkswagen met minder mensen sneller auto's bouwen

Het was een schokkende en ook een zeldzaam eerlijke boodschap van Thomas Schäfer, CEO van Volkswagen. Als het merk zo doorgaat als nu, overleeft het niet. Nu heeft hij een actieplan bekendgemaakt om Volkswagen te redden.

Vooral de elektrificatie heeft bij Volkswagen tot problemen geleid. Er ging in 2023 vrijwel geen week voorbij zonder een bericht over tegenvallende verkopen, een productiestop of ontslagen. En nog altijd zijn de problemen niet voorbij; Volkswagen verkoopt 30 procent minder EV's dan gehoopt. En in China valt de belangstelling voor de nieuwe Volkswagen ID.7 nog tegen. Thomas Schäfer heeft nu een rigoureus plan gedeeld om het tij te keren. Deze drie maatregelen springen het meest in het oog.



1. Ontwikkeling van een nieuw model moet bijna 30 procent sneller

Deze doelstelling is ambitieus. Thomas Schäfer heeft eerder in 2023 het verschil al eens benadrukt tussen het Europese en Chinese arbeidsethos. Chinese automerken hebben binnen 24 maanden en gloednieuw model op de markt, bij Volkswagen duurde het meer dan twee maal zo lang. “Europese werknemers gaan om 17 uur naar huis, bij Chinese werknemers begint dan de volgende shift", zei Schäfer.

De Volkswagen-baas wil de ontwikkelingstijden van nieuwe Volkswagen-modellen terugbrengen van 50 naar 36 maanden, zodat auto’s sneller op de markt kunnen worden gebracht. Hij benadrukt wel dat het niet ten koste moet gaan van de kwaliteit of veiligheid. Schäfer verwacht met het verkorten van de ontwikkeltijd 1 miljard euro te besparen tot 2028.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

2. Oudere werknemers moeten weg

Geen reorganisatie compleet zonder goed te kijken naar het aantal medewerkers. Vooral op administratieve functies wordt flink bezuinigd en dat betekent dat ontslagen onvermijdelijk zijn. Oudere werknemers kunnen met een regeling gedeeltelijk met pensioen. Al is ouder een relatief begrip, het zou al gaan om werknemers die in 1967 zijn geboren.

De functies die komen te vervallen worden niet opnieuw ingevuld, alleen in uitzonderlijke gevallen plaatst Volkswagen een vacature. Sinds november is binnen vrijwel alle geledingen van het Duitse merk al een vacaturestop van kracht. Hiermee wil Volkswagen de personeelskosten structureel met 20 procent verlagen.

3. Minder testmodellen

Je leest het vaak bij de introductie van nieuwe auto's: voordat ze op de markt komen, worden ze getest onder uiteenlopende omstandigheden, van een bloedhete woestijn tot temperaturen die ver onder het vriespunt liggen. Dat blijft Volkswagen doen, maar het aantal testmodellen dat met dit doel gebouwd wordt, gaat met 50 procent omlaag. Deels kunnen de tests ook digitaal worden uitgevoerd. Schäfer rekent voor dat Volkswagen hiermee 400 miljoen euro per jaar in zijn zak houdt.

4. Hogere winstmarges

Iedereen met enige economische kennis snapt: hoe hoger de winstmarge, hoe beter het gaat. Het merk Volkswagen zit nu op 3 procent en wil in 2026, onder meer dankzij de bovenstaande maatregelen, structureel uitkomen op 6,5 procent.

Volkswagen verwacht dat het spaarprogramma in 2024 al een winst van maximaal 4 miljard euro oplevert.