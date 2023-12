Geef maar toe: dit was het beste autojaar tot nu toe

Het kon niet op in 1982. Autoliefhebbers smulden van het ene huzarenstukje na het andere dat ze te zien kregen. Eigenlijk alle auto's die in 1982 op de markt kwamen, zijn nu gewilde klassiekers. Neem nou alleen maar de volgende 7 voorbeelden.





1: de baby-Benz



De Mercedes-Benz 190 van de jaren 80 wordt ook wel liefkozend de baby-Benz genoemd. Mercedes liet op kwalitatief gebied niets aan het toeval over. De ontwikkeling van de 190 was al in 1974 begonnen en heeft bakken met geld gekost, net als met een echte baby. Hij was gestroomlijnd en kreeg relatief schone en zuinige dieselmotoren.

De Mercedes 190 (intern W201 geheten) bleek een meesterzet, al moest je je van de uitrusting niet te veel voorstellen. In de basisversie zwengelde je de ramen handmatig naar beneden en meer dan vier versnellingen konden er niet af. Het succes van de Mercedes 190 was er niet minder om, er werden 1,8 miljoen exemplaren gebouwd waaronder de brute 190 E 2.5-16 Evolution 2 die je helemaal bovenaan op de foto ziet.

2: messcherp

De nieuwe BMW 3-serie (E30) zou het succes van zijn voorganger met gemak overtreffen. Allereerst was hij er in meer varianten dan zijn voorganger: niet alleen als tweedeurs sedan, maar ook als vierdeurs sedan (1983), als cabriolet (1985), als M3 (1985) en als praktische Touring (1987). Maar ook op sportief gebied overtrof BMW zichzelf.

Waar bij de eerste generatie nog wel eens overstuur optrad op onverwachte momenten, kon je generatie twee messcherp door bochten sturen. De E30 werd met lof overladen en staat ook nu nog bekend om zijn pure rijeigenschappen. Topmodel is de M3, de eerste ooit. Die werd aangedreven door een ongeblazen 2,3-liter viercilinder met een vermogen tot 215 pk.

3: stroomlijnwonder

Ook Audi kwam met een opzienbarend nieuw model. Er was hard gewerkt aan de derde generatie van de Audi 100 (C3). Audi had in 1982 nog niet de status van BMW en Mercedes en dat was het merk een doorn in het oog. Kosten noch moeite werden gespaard om de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid te verbeteren. De Audi 100 werd vooral beroemd vanwege zijn bijzonder lage Cw-waarde.

Als je in de jaren tachtig indruk wilde maken, hoefde je het woord ‘windtunnel’ maar te laten vallen. Daarmee kon je de stroomlijn optimaliseren. De Audi 100 had een Cw-waarde van 0,30. De quattro-vierwielaandrijving, waarmee Audi in de rallysport veel succes had, vond ook zijn weg naar de 100. Inmiddels krijgt de 100 C3 de credits voor Audi’s promotie naar de top van de auto-industrie.

4: moderner dan de 911

De Porsche 944 was betaalbaarder en moderner dan de 911, met een watergekoelde viercilinder lijnmotor (150 tot 250 pk voor de 944 Turbo) die voorin was geplaatst. Dat laatste was een doodzonde voor menig verstokte fan. Toch was de 944 meer een echte Porsche dan zijn voorganger, de 924. Vooral vanwege de motor die gebaseerd was op die van de duurdere 928.

Het succes was er in ieder geval niet minder om en volgens financieel experts droeg het geld dat verdiend werd met de 944 bij aan het voortbestaan van het in de jaren tachtig slecht presterende Porsche. Een cabriolet kwam er ook, maar pas in 1989. Deze 944 S2 Cabriolet had een vermogen van 211 pk. De opvolger van de Porsche 944 heet 968 en komt in 1992 op de markt.

5: OMG!

Toen de Ford Sierra op de autobeurs van Birmingham werd onthuld, verslikte een deel van het toegestroomde publiek zich in zijn afternoon tea. De breuk was radicaal: voorganger Taunus was een conservatief, zeg maar vierkant vormgegeven auto, terwijl je met de gestroomlijnde Sierra rechtstreeks de toekomst in reed. Die trendbreuk was voor veel kopers een brug te ver, waardoor de Sierra eerst niet best verkocht.

Dat veranderde toen vanaf 1987 een vierdeurs sedanvariant verscheen naast de hatchback en stationwagon. Veel zeldzamer was de topversie XR4i met een 150 pk sterke V6. Bijzonder is de afwijkende 3-deurscarrosserie met extra zijruit en opzichtige dubbele achterspoiler. Maar de taartschep achter op de RS Cosworth valt pas echt op. Onder de motorkap lag een viercilinder met ruim 200 pk.

6: Zweedse tank

Naast de vierkante Volvo 700-serie lijkt de Leopard-tank opeens een stuk gestroomlijnder. De Volvo 740 had viercilinder motoren, de 760 zescilinders. Zo overzichtelijk leek het leven begin jaren tachtig. Maar er waren er wel uitzonderingen. Zo kregen zescilinder diesels toch het typeplaatje 740 opgeschroefd en had de 760 Turbo een geblazen viercilinder.

Ondanks de hoekige vormen bleek de aerodynamica niet eens zo beroerd. Met de bouwkwaliteit was het nog beter gesteld; veel exemplaren rijden na veertig jaar en honderdduizenden kilometers op de teller nog altijd rond. Meest exclusieve carrosserievariant is de Volvo 780, ontworpen en gebouwd door de Italiaanse grootmeester Bertone. Achterin vond je twee separate stoelen.

7: met de complimenten van Volkswagen

Met de Citroën BX had Citroën eindelijk weer een bestseller. De Citroën BX bood het beste van twee werelden: hij had de extravagantie die Citroën toen nog uniek maakte (met hydropneumatische vering), maar niet zodanig dat behoudende kopers zouden afhaken. Marcello Gandini tekende het ontwerp van zowel het exterieur als het interieur. Hij was niet in dienst van Citroën, maar van ontwerpbureau Bertone.

De Citroën BX was de eerste Citroën die door een externe ontwerper werd getekend. De BX bleef niet onopgemerkt. Tot in Wolfsburg regende het complimenten, Volkswagen-CEO Carl Hahn vond de BX in theorie de beste auto. Het succes van de BX was eclatant, de teller van de Bertone-creatie stopte pas bij 2,3 miljoen stuks.