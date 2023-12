Waarom je ook zonder een Nio welkom bent bij een accuwisselstation

Het gemak van een accuwisselstation was tot voor kort voorbehouden aan Nio. Onlangs kwam daar het moederbedrijf van Polestar en Volvo bij. En nu heeft ook de volgende grote autofabrikant het licht gezien.



Stellantis heeft bekendgemaakt dat het gaat samenwerken met Ample. Lijkt op Apple maar doet heel wat anders. Het Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in accuwisselstations. Stellantis staat te trappelen om gebruik te mogen maken van de kennis en de techniek hierachter. Kijk dus niet gek op als je binnenkort een accuwisselstation kunt bezoeken zonder een Nio, maar bijvoorbeeld met je elektrische Peugeot, Opel, Fiat of Citroën.

Fiat 500e is proefkonijn

Voordat het echter zover is, wil Stellantis eerst proefdraaien. Dit doet het in Madrid met 100 exemplaren van de Fiat 500e. De elektrische stadsauto's worden ingezet door een autodeelbedrijf. Met de proef hoopt Stellantis ervaring op te doen en tegelijk data te verzamelen over de accuwisseltechniek. De proef moet volgend jaar van start gaan. De accuwisselstations van Ample zijn geschikt voor verschillende soorten EV's.

Ook Geely geïnteresseerd

Eind vorige maand werd bekend dat ook Geely interesse heeft in de accuwisseltechniek. Het grote Chinese concern gaat een samenwerking aan met Nio, dat al jaren gebruikmaakt van de techniek. Geely heeft al accuwisselstations in China, maar heeft ook ambities om de accuwisselstations naar Europa te halen. Wanneer dat gebeurt, komen vooral Volvo en Polestar in aanmerking.

Kan nu snel gaan

Jarenlang leken accuwisselstations niet van de grond te komen. Renault heeft het ook geprobeerd, maar tevergeefs. Nio is vooralsnog de enige die het aandurft. Nu echter ook grotere merken als Geely en Stellantis interesse hebben, kan het zomaar snel gaan met de accuwisselstations.