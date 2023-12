Waterstof is ineens weer helemaal hip: waarom Toyota ook Stellantis om is

Waterstof als alternatief voor de elektrische auto met batterij leek dood en begraven, maar na Toyota is Stellantis de tweede grote autoproducent die veel geld in waterstof gaat investeren. Maar dan in bestaande verbrandingsmotoren.



Stellantis-CEO Carlos Tavares is uit de kast: ook hij gelooft in waterstof als alternatief voor de batterij-elektrische auto. Dat zei de topman bij de opening van een fabriek in Lyon, waar Stellantis samen met bandenfabrikant Michelin en onderdelenleverancier Forvia werkt aan de verdere ontwikkeling van waterstof.

Tavares doelt niet op waterstof uit een brandstofcel, maar op de waterstof-verbrandingsmotor. Het gaat om gewone motoren, zoals de bekende 1,2-liter driecilinder die Stellantis levert voor onder meer de Opel Corsa en Peugeot 208. Alleen rijdt de auto dan niet op benzine, maar op waterstof. Het enige wat je hoeft te doen, is het brandstoftoevoer- en injectiesysteem aanpassen. Een ingewikkelde en peperdure brandstofcel, zoals in de Toyota Mirai of Hyundai Nexo, is niet nodig.



Verbrandingsmotor

Carlos Tavares is een van de eerste CEO's die openlijk zegt dat hij niet gelooft in een toekomst met alleen BEV's (elektrische auto met batterij). Het grote autoconcern - dat onder meer merken als Peugeot, Opel en Citroën in zijn portfolio heeft - wil onderzoeken of er andere emissievrije alternatieven zijn voor de traditionele verbrandingsmotoren.



Een schonere toekomst wil iedereen, zegt Tavares, maar er is niet één enkele manier om daar te komen. De CEO van Stellantis noemt er vier. “De echte concurrentie begint nu tussen brandstofcellen, elektrische voertuigen, waterstofverbrandingsmotoren en zelfs synthetische brandstoffen”, aldus Tavares. “We zullen de komende jaren zien wat de beste oplossing zal zijn.”

De topman hekelt dan ook de Europese Commissie met zijn ‘wrede’ methodes om autofabrikanten en weggebruikers richting elektrische auto’s te sturen. Die zijn nog altijd een stuk duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor en daarom voor de meeste mensen nog onbetaalbaar.

Nadelen waterstof-verbrandingsmotor



De waterstof-verbrandingsmotor is een van de gemakkelijkste oplossingen voor emissievrij rijden, omdat het met een aantal aanpassingen kan worden gebruikt in de verbrandingsmotoren van nu. Toch zijn ook hier nadelen aan verbonden, zoals het gebrekkige tanknetwerk en de productie van groene waterstof. Die moeten eerst worden overwonnen, voordat waterstof echt een grote rol van betekenis kan gaan spelen in de toekomst.

Toyota blijft ook geloven

Stellantis is niet de enige autoproducent die investeert in waterstof. Toyota is er al langer mee bezig en maakte in december 2023 bekend dat het werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe brandstofcel, die de kosten van een auto op waterstof drastisch verlaagt.