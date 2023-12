Autoverkopen november 2023: winnaars en verliezers in zes wonderlijke weetjes

Aan wie gaat de Peugeot 208 de koppositie verliezen en kopen rijke mensen een Aston Martin of een Rolls-Royce? De autoverkopen van november 2023 zorgen voor opmerkelijke verschuivingen.



Twee auto’s gingen meer dan 10.000 keer over de toonbank

Wat wordt de bestverkochte auto van 2023? Het lijkt zeker dat de Peugeot 208 (8925 registraties) zijn koppositie van vorig jaar moet afstaan aan een andere auto. Er zijn maar twee modellen met meer dan 10.000 registraties in Nederland: de Kia Picanto (10.144 registraties) en de waarschijnlijke nummer 1, de Tesla Model Y (12.254 registraties).



Drie bekende merken verkochten tot nu toe nog geen 1000 auto’s

Alfa Romeo, Honda en Jaguar zijn drie merken met een grote reputatie in de autowereld. Het exclusieve Jaguar is nooit een verkooptopper geweest, maar zelfs voor een duurder merk is 169 registraties bitter weinig. Ter vergelijking: Land Rover doet er bijna 3000.

Ook Alfa Romeo weet maar niet uit de malaise te raken, met 605 registraties. De Tonale brengt niet de gehoopte revival. En ach, Honda … ons hart bloedt al jaren. In 2023 staat de teller op 815.

Twee merken strijden om de hoofdprijs

Volkswagen is vastberaden om in 2023 weer op nummer 1 te eindigen, maar Kia maakt een inhaalrace de laatste maanden. De stand is nu 32.262 - 31.385 in Duits voordeel. Gaat een van beide merken nog een truc uithalen om de genadeklap uit te delen of toch nog langszij te komen? Volkswagen verpestte in 2021 op die manier het Kia-feestje, door op de valreep van het nieuwe jaar nog even een sloot auto's te registreren.



Autoverkopen november 2023

In november 2023 zijn er ongeveer evenveel nieuwe auto’s op kenteken gezet als vorig jaar (28.362 vs. 27.746 in 2022, een stijging van 1,8 procent). In totaal zijn er in 2023 nu 343.221 nieuwe personenauto’s geregistreerd. BOVAG en RAI verwachten dat het totaal voor 2023 uitkomt op 357.000.



Nederland is gek op Porsche

Laten we ook eens naar de dure merken kijken. Aston Martin was goed voor 27 registraties. 110 mensen zetten met gouden pen hun handtekening onder een koopcontract bij Bentley. De Continental (51) is net even populairder dan de Bentayga (43). Ferrari was goed voor 81 registraties (bestseller: SF90), Lamborghini bleef steken op 37 (bijna allemaal Urussen) en Rolls-Royce op 12. Dat je op elke hoek van de straat een Porsche ziet, wordt wel een beetje bevestigd. De Duitsers verkochten 2170 auto’s.



Top 5 bestverkochte elektrische auto's november 2023

Tesla Model Y: 1.323 registraties, 13,8% marktaandeel Tesla Model 3: 718 registraties, 7,5% marktaandeel Volvo XC40: 556 registraties, 5,8% marktaandeel MG4 : 420 registraties, 4,4% marktaandeel Skoda Enyaq: 407 registraties, 4,3% marktaandeel

Bron: Bovag