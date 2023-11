Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 47 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin knoppen blijven bestaan en Volvo’s en Polestars eigenlijk te duur zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Sommige autodingen blijven bij het oude

In deze woelige wereld is het fijn als sommige dingen bij het oude blijven. De Subaru Crosstrek is zo gewoon dat hij bijzonder wordt. Zo kijk je naar een analoge snelheidsmeter en toerenteller, en activeer je de stoelverwarming met twee joekels van knoppen naast de versnellingshendel – geen friemelige draaiknop maar een pronte pook. Je leest het allemaal in onze review van de Subaru Crosstrek.

+ Top – Toyota levert oude batterijen in (en geeft ze een toekomst)

In 1997 kwam de eerste generatie Toyota Prius op de markt. De eerste exemplaren zijn hiermee aan het einde van hun leven. Dat betekent niet dat de hybride batterijen van de auto weggegooid worden. Sterker: je moet niet vreemd opkijken als jouw nieuwe hybride Toyota een batterij heeft die eerder in een oude Prius te vinden was.

+ Top –Spartelend Nissan heeft nieuw EV-plan

Nissan en elektrische auto’s is tegenwoordig niet zo’n gelukkig combinatie. En dat is jammer, want de Japanners waren er vroeg bij met de Leaf. Misschien kunnen een elektrische Nissan Qashqai en Juke het tij keren. Wij denken van wel.

- Flop – Polestar 2 en Volvo XC40 Electric zijn eigenlijk te duur

Door de komst van de Zeekr X zijn wij aan het prijsvergelijken geslagen met de elektrische suv’s van Geely, het Chinese moederbedrijf van Zeekr, Polestar en Volvo. De simpele conclusie is dat Nederlandse consumenten die kiezen voor een Polestar 2 of Volvo XC40 Electric meer betalen dan nodig.

- Flop – Er zit een addertje onder het gras bij Toyota’s EV-plannen

Eerder kondigde Toyota aan dat de solid-state batterijen met een actieradius van ongeveer 1000 kilometer niet lang meer op zich laten wachten. Wie hier enorm enthousiast van wordt, moet zijn verwachtingen temperen, want er schuilt een addertje onder het gras ...

- Flop – EV’s onterecht afgeschilderd als brandgevaarlijk

Een hardnekkig vooroordeel over elektrische auto’s is dat ze gemakkelijk in brand vliegen. De Engelse kwaliteitskrant The Guardian ging op onderzoek uit en komt met opmerkelijke cijfers die het tegendeel bewijzen.