De elektrische Volkswagen van 20.000 euro komt, maar minder snel dan jij hoopt

De ceo van de Volkswagen-groep, Oliver Blume, is ervan overtuigd dat het Volkswagen lukt om een goedkope elektrische auto van 20.000 euro te ontwikkelen. Maar denk nu niet dat deze elektrische Volkswagen binnenkort al te koop is.

Een elektrische Volkswagen met een nieuwprijs van 20.000 euro. Volgens de gerenommeerde nieuwsdienst Reuters is hier officieel nog geen groen licht voor gegeven, maar is ceo Oliver Blume ervan overtuigd dat-ie er wel degelijk komt. Dat lijkt ons ook. Citroën heeft immers al een goedkopere versie van zijn Citroën ë-C3 aangekondigd. Die gaat 19.990 euro kosten en komt in 2025 op de markt.

Ook Renault zit niet stil. Het Franse merk heeft bekendgemaakt dat de nieuwe Twingo elektrisch wordt, minder dan 20.000 euro kost én in 2026 op de markt komt. Dan kan Volkswagen natuurlijk niet achterblijven. Geloof ons: die Volkswagen-EV van 20.000 euro krijgt heus groen licht van het bestuur en komt er. De vraag is alleen wanneer.

Volgens Blume hoef je niet te rekenen op 2025 of 2026, maar moet je denken aan het einde van dit decennium. Dan hebben we het dus over minimaal 2028 maar wellicht is zelfs dat nog te vroeg. Waarom zo traag? Als het Citroën en Renault lukt, dan moet het voor Volkswagen toch een makkie zijn. We hebben het wel over de op een na grootste autoproducent ter wereld.

Kosten met de helft omlaag

De uitdaging zit hem in de kosten van de batterij, zegt Blume. Die moeten omlaag. Dat denkt Volkswagen te kunnen realiseren met uniforme accucellen die in meerdere modellen toegepast kunnen worden. Volkswagen heeft het zelfs over 80 procent van alle EV-modellen.

Die batterijcellen worden vanaf 2025 in productie genomen. Op die manier hoopt Volkswagen de kosten met de helft te verminderen. "We hebben de verantwoordelijkheid om de juiste producten tegen de juiste prijs op de markt te brengen."



Afschaffen EV-subsidie helpt niet

Blume zegt verder dat consumenten meer dan ooit moeten worden overtuigd om elektrisch te gaan rijden. "De early adopters rijden inmiddels allemaal elektrisch. Nu moeten we andere consumenten zien te overtuigen. Automobilisten zonder een laadpunt aan huis bijvoorbeeld. Maar het gebrek aan laadstructuur houdt de vraag tegen, evenals de inflatie en het afschaffen van subsidies."

Volkswagen EV van 25.000 euro

Overigens hoef je minder lang te wachten op een elektrische Volkswagen van 25.000 euro. In 2025 brengt Volkswagen de productieversie van de Volkswagen ID.2all op de markt. Die gaat waarschijnlijk Volkswagen ID.2 heten.

Al gaan er ook geruchten dat de auto wellicht met een gewone naam als Polo of Golf wordt aangeboden. Dat lijkt ons veel slimmer; nu alle early adopters in een ID-model rijden, moeten we verder met modelnamen die het volk vertrouwd in de oren klinken. Laten we de elektrische Volkswagen van 20.000 alsjeblieft Up of Polo noemen en niet ID.1.