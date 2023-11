Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de VW ID.3 positief in het nieuws komt en Toyota twijfelt over waterstof. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





- Flop – Toyota valt van zijn waterstofgeloof

Wij hebben respect voor de Toyota Mirai. Het is een van twee waterstofauto’s die je gewoon kunt kopen en van die twee is het de mooiste. Maar nu Toyota meer moeite steekt in de ontwikkeling van batterij-elektrische auto's, lijkt de liefde voor waterstof te bekoelen. En de kans is groot dat de Mirai geen opvolger krijgt.





- Flop – Volkswagen stoot zich aan een nieuwe EV-steen

Het zit Volkswagen de laatste tijd niet mee op EV-gebied. Zullen de Duitsers wel eens gefrustreerd hun handen in de lucht gooien en grappen dat ze liever met diesels gaan sjoemelen? Want deze week is bekend geworden dat de Volkswagen Group duizenden banen wil schrappen bij zijn softwaredivisie Cariad. Dat is ook vervelend voor kopers van de nieuwe elektrische Porsche Macan en Audi Q6 E-tron.





- Flop – Tesla Model Y-kopers balen

De Tesla Model Y is deze week goedkoper geworden. Tesla heeft 2000 euro van de prijs afgehaald en nu komt de basisversie van de elektrische suv onder de subsidiegrens. Dat scheelt je toch maar mooi 4950 euro. Mensen die al een Model Y rijden, balen. Maar weet dat de subsidie alleen geldt voor de basisversie – geen opties allowed.



+ Top – Batterijen van EV’s slijten helemaal niet zo snel

Na verloop van tijd en gebruik verliezen batterijen hun maximale capaciteit. Het tempo waarmee dit gebeurt, is nog onduidelijk. Een Volkswagen ID.3 van de ADAC die vaak aan de snellader ging, komt na 100.000 kilometer nog verrassend ver op een volle batterij.





+ Top – De Lexus LBX is goedkoper dan de Volvo EX30

De nieuwe Lexus LBX komt begin 2024 op de Nederlandse markt. De prijzen beginnen bij 35.995 euro, wat de hybride suv net iets goedkoper maakt dan het meest spraakmakende model van dit moment: de volledige elektrische Volvo EX30 (vanaf 36.795 euro). Natuurlijk kost de versie die je wil, al snel 40 mille.





+ Top – Skoda-baas verklapt volgende generatie Skoda Enyaq

De Skoda Enyaq is nog maar drie jaar op de markt, maar Skoda werkt al aan de volgende generatie Enyaq. In een interview gaf Skoda-baas Klaus Zellmer al enkele details vrij, waaronder de laadtijd. Die is zo ingekort dat je nauwelijks nog tijd hebt voor een uitgebreid TikTok-dansje tijdens het wachten.