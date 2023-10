Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda lekker raar doet, maar BMW ‘raar’ juist in de ban doet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – BMW wil geen elektrische buitenbeetjes

Voorstanders van de BMW i3 noemden hem slim en futuristisch, tegenstanders hadden het over een aardappel op smalle bandjes. BMW is zelf helemaal klaar met het eigenzinnige model. Zijn eveneens elektrische opvolger wordt expres saai en dat vinden wij jammer.

- Flop – Plug-in hybride in Nederland ten dode opgeschreven

Voor veel consumenten zijn zuinige PHEV's een mooi, betaalbaar alternatief voor een dieselauto of EV. Helaas hebben de EU en de Nederlandse overheid plannen om alle voordeeltjes vanaf 2025 de nek om te draaien. En zeker vanaf 2027 is het in Nederland wel klaar met de plug-in hybride.

- Flop – Honda’s tweede EV is het op elektrisch gebied net niet

De snoepige Honda E kwam, zag en verdween. Voor poging nummer twee pakt Honda het serieuzer aan: de Honda e:Ny1 is een compacte elektrische suv met 412 kilometer range. Maar ook deze Honda is bepaald geen snellaadwonder …

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

+ Top – Mazda doet lekker raar met heerlijk sportwagentje

De Mazda Iconic SP laat zien wat Mazda’s plannen zijn voor een nieuwe sportwagen. De nadruk ligt op het design en de motor. Ook gaat-ie rijden op waterstof een ferme duw in de rug geven.

+ Top – Lexus deelt serieuze EV-plannen

Lexus heeft twee elektrische concept cars onthuld: de Lexus LF-ZC en de LF-ZL. Vooral de eerste ziet er veelbelovend uit. En hoera: het is voor de verandering geen suv, maar een sedan! Bovendien is Lexus erop gebrand om hem zo gestroomlijnd als mogelijk te maken. De Lexus LF-ZC verschijnt in 2026.

+ Top – Accuwisselstations gaan als een speer

Nio onderscheidt zich van andere EV-bouwers met zijn accuwisselstations. Die vernieuwende techniek blijkt succesvol: de Chinezen wisselden eerder deze maand hun 30 miljoenste batterij wereldwijd. Hoe staat Nio er in Nederland voor?