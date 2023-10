Raar: met deze nieuwe Lexus rijd je elke dag in een andere auto

Lexus heeft twee elektrische concept cars onthuld: de Lexus LF-ZC en de Lexus LF-ZL. Vooral de eerste ziet er veelbelovend uit. En hoera: het is voor de verandering geen suv, maar een sedan!

Lexus grossiert in modelnamen die we op de een of andere manier nooit meteen foutloos kunnen opdreunen. De logica ontgaat ons volledig. Hoe dan ook: de Lexus LF-ZC verschijnt in 2026 - hopelijk onder een andere naam. Dat duurt nog even en dat is jammer. Want we vinden de Lexus LF-ZC er geweldig uitzien. Je zou zeggen dat het een liftback is, maar Lexus heeft het over een sedan.



Dat de Lexus LF-ZC in elk geval geen suv is, is gunstig voor de stroomlijn. Lexus noemt een voorlopige Cw-waarde van minder dan 0,20. Gezien de lage, gestrekte carrosserie (de hoogte is 1,39 meter) en de taps toelopende achterruit, zou dat zomaar kunnen lukken. De relatief korte motorkap loopt vloeiend over in de voorruit die op zijn beurt naadloos overgaat in het dak. Die vorm heeft vast een positief effect op de elektrische actieradius, maar die houdt Lexus nog geheim.

Actieradius twee keer zo groot

Lexus zegt te streven naar een actieradius die twee keer zo groot is als die van huidige BEV's. Als we de Tesla Model Y erbij pakken, zou dit betekenen dat de Lexus LF-ZC een range krijgt van ongeveer 1000 kilometer. Zo gek is dat niet, want Lexus is van Toyota en dit merk heeft een EV aangekondigd met zelfs méér dan 1000 kilometer actieradius:

Met een lengte van 4,75 meter is de Lexus LF-ZC een stuk korter dan de bijna vijf meter lange Lexus ES. Daarmee heeft hij grofweg dezelfde lengte als de Lexus NX(4,66 m) en de Tesla Model 3 (4,72 m). De wielbasis bedraagt 2,89 meter, exact gelijk aan die van de Tesla Model Y.



Lexus LF-ZC doet andere auto's na

Lexus zegt dat de LF-ZC een ongekende impact zal hebben op de rijdynamiek van elektrische auto's. Met het softwareprogramma Arene OS kan de Lexus andere auto's nabootsen. Dat een EV het geluid van een auto met verbrandingsmotor kan nadoen, wisten we al, maar Lexus gaat dus een stap verder. Dat wil zeggen: niet alleen de geluiden, maar ook de trillingen én rijeigenschappen. De bestuurder kan de rijbeleving afstemmen op zijn persoonlijke voorkeur, aldus Lexus.

Je kunt dus net doen of je in een Porsche 911 rijdt. Of een Kia Picanto. Wat jij wilt. Je kunt dus als het ware elke dag in een heel andere auto rijden. De spraakbesturing maakt gebruik van kunstmatige intelligentie.

De Lexus LF-ZC krijgt een nieuwe modulaire structuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gigacasting. In plaats van uit talrijke losse onderdelen, bestaat de carrosserie uit slechts drie grote delen: voor, midden en achter. Ook Tesla en Hyundai passen dit toe om kosten te besparen:



Lexus zegt dat een zichzelf voortbewegende assemblagelijn het mogelijk maakt dat de auto’s zelfstandig door elke productiefase bewegen. De auto kan zichzelf besturen zodra die is voorzien van accu, motor, wielen en draadloze componenten. Het elimineren van transportbanden uit de productielijn verkort de doorlooptijd voor massaproductie en bespaart investeringskosten, aldus Lexus.

Lexus LF-ZL is wel een suv

Over de tweede concept car is minder bekend. In tegenstelling tot de LF-ZC is de LF-ZL wél een suv. Hij wordt 5,30 meter lang en overtreft daarmee het huidige topmodel, de Lexus LS. De wielbasis is met 3,35 meter extreem groot. De LS komt tot 3,12 meter en daarin kun je al met gestrekte benen op de achterbank zitten. De breedte en hoogte van de LF-ZL zijn 2,20 respectievelijk 1,70 meter. Of er van deze auto echt een productieversie komt, is nog niet duidelijk.