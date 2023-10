Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 42 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin niet de Chinezen, maar de Fransen een offensief starten van betaalbare elektrische auto's en Japanse merken weer de gekste creaties lieten zien. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.



+ Top - Voor een betaalbare EV moet je in Frankrijk zijn



Toen de Citroën ë-C3 deze week onthulde met zijn prijs van 25.000 euro, strooide moederbedrijf Stellantis als een Franse Oprah Winfrey met cadeautjes voor iedereen. Het Franse concern komt met zeven betaalbare auto's, de prijs zakt zelfs onder de 20.000 euro.



+ Top - Een kolderieke (maar o zo slimme) Toyota



Ja, lach maar om deze rijdende container. Maar de Toyota Kayoibako zit verdraaid slim in elkaar. Hij is kleiner dan een Opel Corsa, maar heeft de wielbasis van een Mercedes C-klasse. Wat gaat Toyota doen met dit gekke busje?



+ Top - De Honda E krijgt toch een tweede leven



De Honda e werd in 2019 door iedereen enthousiast begroet. Totdat duidelijk werd hoe hoog de prijs was en hoe klein de actieradius. Niemand koopt hem en dus gaat hij uit productie. Een opvolger? Vergeet het maar, zei Honda aanvankelijk. Maar Honda lijkt daar nu al spijt van te hebben. Kijk maar naar de Honda Sustaina C!

- Flop - Voorlopig kun je fluiten naar je Tesla Cybertruck



Elon Musk had goed en slecht nieuws: de eerste leveringen van de Tesla Cybertruck starten in de VS in november. Maar voordat de productie echt op gang komt, ben je zo anderhalf jaar verder en is het 2025. En dus moeten we in België en Nederland wachten, wachten, wachten ...



- Flop - Elektrische missers uit het verleden

Nu de elektrische auto is doorgebroken, blikken we terug op de geschiedenis. Daarin zien je allemaal maffe, bizarre, onthutsende en soms ook intelligente elektrische auto's, die het allemaal net niet redden. Kent de jongere oudere de Witkar bijvoorbeeld nog?



- Flop - rekenen met Lynk & Co



Hoe zuinig is een plug-in hybride? Lynk & Co rekent het voor. Inzichtelijk, het moet gezegd. En passant prijst Lynk & Co zijn autodeelsysteem nog eens aan. Maar dan moeten de Chinezen wel werk maken van de belabberde service.