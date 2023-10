Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 41 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we blije berichten kregen over twee Japanse sportwagens en we definitief afscheid namen van een betaalbare Duitse hatchback. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

+ Top - Mazda MX-5 blijft nog even

Bij de huidige elektrificatie van het wagenpark, houden we ons hart vast voor lichte, pure roadsters als de Mazda MX-5. Gelukkig blijft-ie nog even, want in Japan heeft de MX-5 onlangs een facelift gekregen. De verwachting is dat deze opgeleukte en iets vlottere versie ook naar Europa komt. We kunnen niet wachten!

+ Top - Revolutionaire vinding maakt EV's lichter en goedkoper, én brengt ze 200 km verder

Continental houdt zich niet alleen bezig met banden, maar ook met remsystemen. Samen met start-up DeepDrive denkt Continental binnenkort een wielmotor met ingebouwde rem productieklaar te hebben. Die zou een revolutie voor elektrische auto's kunnen inluiden.

+ Top - De terugkeer van Toyota-jeugdsentiment



De meeste volumemerken hebben hun sportauto's allang bij het grofvuil gezet. Maar Toyota niet. Het merk heeft er zelfs twee, de Toyota GR Supra en de Toyota GR86. En daar komt misschien een derde sportieve Toyota bij.

- Flop - Nieuwe BMW X2 en iX2: fout design, hoge prijs



Binnenkort moet de BMW X2 plaatsmaken voor zijn opvolger. Helaas heeft de nieuwe X2 de looks van de monstrueuze X6 gekregen. Ook jammer: de elektrische iX2 heeft het gemunt op de Tesla Model Y, maar daarbij stuit BMW op een serieus probleem.

- Flop - Definitief over en uit voor Volkswagen Up

In Nederland was de Volkswagen Up al sinds januari uit de prijslijsten verdwenen, maar nu gaat het doek ook wereldwijd definitief vallen. De Volkswagen-fabriek in Bratislava bouwt eind oktober de laatste Up. Geluk bij een ongeluk: in Nederland zijn nog nieuwe Ups uit voorraad te koop. En anders wordt het een stukken duurdere Polo ...

- Flop - Goedkoop productieproces maakt schadereparatie onbetaalbaar

Na Tesla en Hyundai experimenteert ook Toyota met gigacasting. Het klinkt slim en simpel: je maakt geen tientallen kleine, afzonderlijke onderdelen meer om ze vervolgens aan elkaar te lassen. Nee, daarvoor in de plaats is er een enorme machine die heel veel delen als één complete constructie uitspuugt. Dat is sneller en goedkoper en daardoor gaat de prijs van de auto omlaag. Maar er is ook een groot nadeel voor de consument.