De 5 goedkoopste elektrische suv’s in de private lease

De helft van alle nieuwe auto’s is een suv, en ook het marktaandeel van elektrische auto’s groeit gestaag. Deze vijf elektrische suv's zijn met private lease voordelig te bemachtigen.

Voor een vast maandbedrag in een nieuwe auto rijden, en je daardoor geen zorgen maken over aankoop, afschrijving, verzekering en onderhoud. Dat heet private lease. Alleen de stroomkosten komen hier nog bij. Dat is lekker overzichtelijk. In de private lease vergelijker van Auto Review vind je de beste private lease deals. Wij zetten de 5 goedkoopste elektrische suv’s op een rijtje.

Opel Mokka Electric

Tot voor kort heette de elektrische versie van deze compacte suv de Opel Mokka-e, maar de Duitsers hebben de auto omgedoopt tot Opel Mokka Electric. Met deze update bracht Opel ook de nieuwe aandrijflijn en accupakket van Stellantis naar de Mokka.

Waar de Mokka-e altijd 136 pk koppelde aan een accupakket van 50 kWh, krijgt de Mokka Electric de optie voor een elektromotor met 156 pk en een accupakket van 54 kWh. Niet alleen krijg je iets meer vermogen, maar ook een grotere actieradius (406 km 338 km WLTP). Het maximale snellaadvermogen blijft 100 kW. De oude aandrijflijn blijft overigens ook beschikbaar voor de nieuwe Mokka.

De instapuitrusting van de Mokka Electric is niet mis: cruise control, parkeersensoren, een achteruitrijcamera, LED verlichting rondom, automatische airconditioning, lichtmetalen velgen en een 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto krijg je allemaal standaard. Ook de gave ‘Iconic Green’ lak krijg je erbij.

De Opel Mokka Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Mokka Electric prijzen.

MG ZS

Met de ZS zette het nieuwe MG zich in Nederland op de kaart. Helemaal in de stijl van het vernieuwde MG is de ZS een prijsvechter in zijn segment.

Klanten voor de ZS moeten een keuze maken tussen meer vermogen of een grotere actieradius. De reguliere ZS heeft 177 pk en een accupakket van 50,3 kWh (320 km WLTP). De Long Range-versie is minder krachtig (156 pk), maar door de batterij van 69,9 kWh heb je wel een actieradius van 440 km. Ook wordt driefaseladen (11 kW) mogelijk.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Verder krijg je in de ZS standaard adaptieve cruise control, parkeersensoren, een achteruitrijcamera, LED-koplampen, automatische airconditioning, lichtmetalen velgen, keyless entry en start en een 10,1 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De MG ZS is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG ZS prijzen.

Mazda MX-30

De Mazda MX-30 wordt alom geprezen om zijn uiterlijk en rijeigenschappen. Ook het interieur van de compacte suv doet luxueus aan, al zit je achterin een beetje krap. De matige actieradius van 200 kilometer (WLTP) is dan weer een nadeel van de MX-30.

Dit komt door de relatief kleine batterij van 35,5 kWh. Ook het snellaadvermogen is met maximaal 50 kW niet denderend, maar omdat de batterij niet zo groot is duurt het toch maar 34 minuten om de suv volledig op te laden. Aan de driefaselader kost het ruim 3 uur.

Vanaf de instapper krijg je bij de MX-30 al adaptieve cruise control, parkeersensoren, een achteruitrijcamera, LED verlichting rondom, een warmtepomp, 18 inch lichtmetalen velgen, en een 8,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.



De Mazda MX-30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mazda MX-30 prijzen.

Fiat 600e

Stellantis heeft meerdere voordelige elektrische suv’s in de gelederen. Een daarvan is de nieuwe Fiat 600e. De EV heeft dan ook dezelfde aandrijflijn als de Mokka Electric. Een elektromotor met 156 pk, een maximaal snellaadvermogen van 100 kW en een accupakket van 54 kWh dus. Bij de Fiat levert dit een actieradius van 409 km op.

Standaard bij de RED-uitvoering is - niet geheel verrassend - rode lak, maar ook cruise control, parkeersensoren achter, LED-koplampen, automatische airconditioning, en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.



De Fiat 600e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 484,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 600e prijzen.

Jeep Avenger

De Jeep Avenger haalde voor hij de markt goed en wel betrad al de titel ‘Auto van het Jaar 2023’ binnen. Sinds een maand is de Jeep Avenger daadwerkelijk beschikbaar voor private lease bij Auto Review.

De Avenger is de derde elektrische suv uit deze lijst die afkomstig is uit de Stellantis-stal. Dit betekent dat de Jeep over dezelfde technische specificaties beschikt als de Mokka Electric en 600e: 156 pk vermogen, maximaal snellaadvermogen van 100 kW en een accupakket van 54 kWh. Daarmee komt de Avenger tot 400 kilometer op een lading.

In de naamloze standaardvariant van de Avenger kom je al weinig tekort: je krijgt cruise control, LED-koplampen, automatische airconditioning, een 7 inch digitaal instrumentenpaneel en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.



De Jeep Avenger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 489,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Jeep Avenger prijzen.

Private lease elektrische suv’s

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische suv’s en alle andere auto's.

De nieuwe Volvo EX30 heeft dit lijstje net niet gehaald, maar blijft een goede optie voor private lease: