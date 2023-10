Prijsvergelijking: Honda ZR-V is prijzig, maar het kan nóg duurder

Als je de stevige prijs van de nieuwe Honda ZR-V kunt betalen, krijg je dan ook meteen alle luxe die je hartje begeert? Want met 48.375 euro op zak ben je ook meer dan welkom bij andere automerken …

Honda ZR-V Full Hybrid

De Honda ZR-V is een volwaardige hybride, dus hij rijdt korte stukjes op stroom en een automaat is standaard. De basisuitvoering heeft de veelbelovende naam Elegance en is voorzien van de belangrijkste opties, namelijk adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, stoelverwarming en onder­steuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Er bestaan nog luxere versies met een Bose-audiosysteem en een elektrische kofferklep, maar die worden ons te duur.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de autowereld? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In dit artikel focussen we ons dan ook op de uitrusting van de basisversie van 48.375 euro. De meerprijs van de trekhaak vermelden we er los bij. De Honda blijkt weliswaar prijzig, maar ook weer niet schandalig duur.

Honda ZR-V Full Hybrid

(full hybrid, 184 pk, 5,7 l/100 km)

Elegance-uitvoering: 48.375 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stoelverwarming: standaard

Apple CarPlay en Android Auto: standaard

Wegklapbare trekhaak (750 kilo): 1600 euro

Totaalprijs: 49.975 euro

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Goedkoper: Corolla Cross Hybrid

De hybride Toyota Corolla Cross begint al bij 36.695 euro, maar dan krijg je de 1.8 met 140 pk. Aangezien de ZR-V 184 pk heeft, rekenen wij met de 197 pk sterke 2.0 (vanaf 40.695 euro). Toyota levert zaken als adaptieve cruise control, een parkeercamera en telefoonkoppeling standaard. Alleen de gewenste stoelverwarming dwingt ons in de 2 mille duurdere Style-uitvoering.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2.0

(full hybrid, 197 pk, 5,1 l/100 km)

Style-uitvoering: 42.695 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stoelverwarming: standaard

Apple CarPlay en Android Auto: standaard

Afneembare trekhaak (750 kilo): 1402 euro

Totaalprijs: 44.097 euro

Duurder: Volkswagen Tiguan

Volkswagen verkoopt de Volkswagen Tiguan niet met een hybride aandrijflijn, dus moet je een lastige knoop doorhakken: wordt het een gewone viercilinder turbomotor met 150 pk en een DSG-automaat, of de nog duurdere plug-in hybride met een stekker? Welke keus je ook maakt, weet dat je onder de streep in beide gevallen duurder uit bent dan met de Honda ZR-V.

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG

(viercilinder turbo, 150 pk, 6,6 l/100 km)

Life-uitvoering: 48.290 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: 430 euro

Stoelverwarming: 390 euro

Apple CarPlay en Android Auto: standaard

Wegklapbare trekhaak (1800 kilo): 1230 euro

Totaalprijs: 50.340 euro

Goedkoper: Renault Austral

Renault lepelt zijn hybride aandrijflijn met 200 pk in steeds meer modellen. Net als bij Volkswagen moet je sommige opties los afrekenen, maar met een basisprijs van 43.830 euro heb je een behoorlijke buffer voordat je in de prijsregionen van Honda en VW komt. Een praktisch argument om voor de hybride Renault Austral te kiezen, is het trekgewicht van 1500 kilo.

Renault Austral E-Tech Full Hybrid

(full hybrid, 200 pk, 4,6 l/100 km)