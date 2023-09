Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we vrolijk uit Turijn kwamen na een test van de Fiat 600e en we je uitdagen om mee te puzzelen met de nieuwe Audi-modelnamen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Fiat telt weer helemaal mee met de 600e



Jarenlang klaagden we steen en been over Fiat: wanneer kwam het nou eens met een fatsoenlijk nieuw model naast de 500? Nou, daar is-ie hoor. De Fiat 600e ziet eruit als een echte Fiat en leunt onderhuids op degelijke Stellantis-techniek. Een perfecte combi, bleek tijdens onze review van de Fiat 600e. Molto bene!



+ Top - Petje af voor de VW Tiguan, een 'irritante' alleskunner



De Volkswagen Tiguan is zo’n irritante alleskunner: hij is ruim, praktisch, mooi, betrouwbaar en rijdt ook nog eens lekker. De nieuwe Tiguan komt begin 2024 naar Nederland. Wij verdiepten ons in de bestseller en geven zes redenen waarom alle lichten op groen staan om een succesnummer te worden.



+ Top - Streep door verhoging accijs benzine en diesel



Ja, we weten het: vanwege de aanstaande verkiezingen worden we allemaal gepaaid met douceurtjes. Korting hier, voordeeltje daar. Maar toch is het lekker dat de accijnsverhoging die er op 1 januari voor benzine en diesel zou komen niet doorgaat. Een beetje terecht is het ook wel, want Nederland is nu al het duurste land van de EU als je E10 wilt tanken.



- Flop - A6 wordt A7: puzzelen met Audi



De typebenaming van Audi is al jaren een bron van verwarring. Hoe moeten we 40 TFSI interpreteren? Nu gaan ook de vertrouwde namen op de schop. Wil je een A6 op benzine, dan moet je binnenkort een A7 bestellen. Hoe zit dat? We doken erin en herschreven de Audi-handleiding!



- Flop - Wegenbelasting voor oldtimers



Mooi hè, al die fraaie oldtimers die in de laatste septemberzon over de Nederlandse wegen rijden, voordat ze in de winterstalling verdwijnen. Ook de eigenaren genieten, want ze hoeven geen wegenbelasting te betalen voor hun rijdende 40-plusser. Maar dat verandert in 2028. Reken je dus niet rijk als je je auto uit 1988 of een recenter jaar voor eeuwig wilt blijven rijden. Ook na 2028 krijg je gewoon een blauwe envelop in de bus.



- Flop - wat een gave Mini, maar wat is-ie duur ...



De Mini eMastered is zo leuk, dat je spontaan friet uit een oude krant gaat eten en thee met melk gaat drinken. Niet om op-en-top Engels te doen, maar om geld te besparen. Hoe kom je anders aan 145.000 euro? Het gewone volk wacht tot de nieuwe Mini Electric volgend jaar in Nederland verschijnt. Die wordt een stuk betaalbaarder.