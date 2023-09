Volkswagen ID.GTI - dit wordt de goedkoopste GTI met meer dan 200 pk

In maart riepen we het al: van de goedkope Volkswagen ID.2all komt ook een GTI-versie. Hoewel de serieproductie nog een paar jaar op zich laat wachten, laat Volkswagen op de IAA in München al een veelbelovende concept car zien.



Een paar jaar geleden beweerde Volkswagen nog dat GTX het nieuwe GTI zou worden. Helaas verliep onze kennismaking met de Volkswagen ID.4 GTX niet zodanig dat we een gat in de lucht sprongen. De auto was weliswaar snel, maar voelde ook zwaar en log aan. Terwijl een GTI juist lichtvoetig en wendbaar moet zijn.

GTX wordt het niet



Met de Volkswagen ID.GTI Concept laten de Wolfsburgers zien dat ze op hun schreden terugkeren. De auto is gebaseerd op de eerder aangekondigde Volkswagen ID.2all en krijgt dus weer gewoon het GTI-predicaat op de billen en neus geplakt. Een ander groot verschil met de ID.4 en ID.5 GTX is dat het een voorwielaandrijver wordt en geen 4x4. Dat scheelt in elk geval gewicht, want de GTX'en hebben een tweede elektromotor boven de achteras. De voorwielaandrijving zorgt waarschijnlijk ook meer voor het ouderwetse GTI-gevoel dat de Volkswagen Polo GTI en Volkswagen Golf GTI je bezorgen.

Elektrische GTI in Polo-formaat



Met zijn lengte van 4,10 meter zit de ID.GTI dicht bij de huidige Polo (4,07 m) en nu maar hopen dat het gewicht van de elektrische GTI niet al te hoog oploopt. Zelf beweert Volkswagen daarover: "Ook met zijn efficiënte aandrijflijn, lage gewicht, goede stroomlijn, grote batterij én perfecte balans tussen sportiviteit en comfort is de ID. GTI Concept klaar voor elke (lange) trip."

Prijs Volkswagen ID.GTI



Waar we in elk geval goede hoop over hebben, is de prijs van de ID.GTI. Het instap-model van de ID.2all blijft - als Volkswagen zijn belofte nakomt - onder de 25.000 euro, en we kunnen ons niet voorstellen dat de GTI-versie meer dan 15.000 euro duurder wordt. Dat zou betekenen dat de ID.GTI onder de prijs van de 207 pk sterke Polo GTI (42.690 euro) duikt. Om nog maar te zwijgen van de Golf GTI (245 pk, 59.240 euro).



Over de technische specificaties van de ID.GTI zegt Volkswagen nog niets. Maar reken op duidelijk meer dan de 223 pk van de standaardversie van de ID.2all, die in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h moet kunnen sprinten. We hopen op 250 tot 300 pk.

Traditie in ere



Wat zijn uiterlijk betreft doet de ID.GTI ons sterk denken aan oudere Golfjes GTI. Door de herkenbare C-stijl - met verborgen portiergreep - bijvoorbeeld, en uiteraard ontbreken de rode GTI-badges her en der niet. Moderne led-lampen, verlichte VW-logo's en opvallend lichtmetaal maken het plaatje compleet.

Als je de GTI-traditie in ere wilt houden, mogen sportstoelen met ruitjesbekleding, een pookknop in de vorm van een golfbal en een het driespaaks sportstuur uiteraard niet ontbreken. Maar wat moet je met een pookknop als er geen schakelpook is? De transmissiehendel zit immer aan de stuurkolom. Goeie vraag; daarom krijgt de Volkswagen ID.GTI een golfballetje in de middenconsole voor de GTI Experience Control, waarmee onder meer de rijprofielen bedient.

te selecteren.

Grote bagageruimte



Behalve een leuke portie nostalgie, biedt het interieur van de Volkswagen ook ander goed nieuws. Zo zullen de slider-haters blij zijn met de verlichte knoppen voor de klimaatregeling onder het grote infotainmentscherm.

De Volkswagen ID.GTI is zeker niet alleen bedoeld voor scheurneuzen en circuittijgers. OOk de brave huis-vader en -moeder kunnen ermee uit de voeten. Zo heeft de flexibele bagageruimte met extra opbergbox een inhoud van 490 liter (1.330 liter met neergeklapte achterbank). Onder de achterbank bevindt zich nog een afsluitbare opbergruimte met een volume van 50 liter. Handig voor laptops en tablets.



Wij zeggen: laat maar komen, en liever eerder dan in 2026 of 2027 zoals nu de verwachting is. En dan maar hopen dat de prijs inderdaad onder de 40 mille blijft!