Volkswagen sluit deal met grote concurrent om ID.2 betaalbaar te houden

In China gaat Volkswagen voor zijn EV’s een platform van Xpeng gebruiken. Maar ook in Europa grijpen de Duitsers naar onderdelen van concurrenten. Een deal met Hyundai laat zien dat de koerswijziging wereldwijd is.

De Volkswagen-groep gaat accupakketten afnemen bij Hyundai Mobis - het onderdelenbedrijf van Hyundai. Hyundai Mobis gaat zelfs een fabriek voor accupakketten bouwen nabij de Volkswagen-fabriek in Spanje. De Koreanen leveren naar eigen zeggen een compleet product af, namelijk zowel het batterijpakket als het batterijbeheersysteem en andere benodigde componenten.

De accupakketten zijn bedoeld voor de volgende generatie van elektrische auto’s van de Volkswagen-groep. Het gaat dus niet alleen om auto’s van Volkswagen zelf, maar ook voor de aankomende betaalbare EV’s van concerngenoten Cupra en Skoda.

Volkswagen ID.2 betaalbaar houden

Op het eerste oog lijkt zo'n samenwerking tussen de twee concurrerende automerken merkwaardig, maar de overeenkomst is vanuit het perspectief van Volkswagen logisch verklaarbaar. Het merk kiest ervoor om delen van de productie van hun aankomende EV’s uit te besteden. Met deze tactiek hoopt Volkswagen kosten te besparen.

Dit is hard nodig, aangezien het een enorme uitdaging is om elektrische auto’s betaalbaar te houden. Dit komt onder andere door de accupakketten - die duur zijn door het gebruik van kostbare grondstoffen. Door de deal met Hyundai hoopt Volkswagen dat het de aankomende Volkswagen ID.2 daadwerkelijk voor het beloofde bedrag van 25.000 euro kan aanbieden.

Succes is nodig

Het eventuele succes van de Volkswagen ID.2 kunnen de Duitsers goed gebruiken. Elektrische auto’s en Volkswagen lijken momenteel namelijk geen gelukkige combinatie. Zo gaf de baas van een grote Volkswagen-fabriek in Emden aan dat de vraag naar EV’s van het merk 30 procent onder de prognose zat, terwijl ook CEO Thomas Schäfer zijn duit in het zakje deed over de zwaar tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Mede hierdoor gooit het merk uit Wolfsburg het over een andere boeg. De samenwerkingen met Hyundai en Xpeng zijn de eerste tekenen van een koerswijziging voor Volkswagen.