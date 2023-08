Dit zijn de 5 goedkoopste sedans met private lease

Vier deuren, een kofferbak die los staat van de binnenruimte gecombineerd met strakke lijnen in het design. Dat is een sedan. Met deze private lease aanbiedingen rijd je voor een laag maandbedrag in zo’n sedan.

De sedan was ooit de populairste carrosserievorm, maar heeft sterk moeten inleveren met de opkomst van suv’s en crossovers. Er valt echter altijd nog veel te zeggen voor de klasse die een sedan uitstraalt.

Daarbij kun je met private lease in een sedan rijden voor een vast maandbedrag. In dit bedrag is de afschrijving, onderhoud, wegenbelasting en verzekering al verrekend. Even langs het tankstation en gaan dus! Wij zetten de 5 goedkoopste sedans in onze private lease vergelijker op een rijtje.

Mazda3 Sedan

De Mazda3 is de goedkoopste optie in deze lijst, maar dat is niet af te zien aan de auto. In het interieur zijn hoogwaardige materialen toegepast en het design is buitengewoon strak. Daarnaast is de binnenruimte ruim voldoende en is ook de bagageruimte met 450 liter niet karig.

Standaard private lease je de Mazda met een 2-liter SkyActiv-G benzinemotor die 150 pk levert. Zoals gezegd is het interieur luxe en beschikt de Mazda 3 standaard over zaken als parkeersensoren, een multimediasysteem met DAB+, bluetooth én Apple Carplay en Android Auto integratie. Plus een waslijst aan veiligheidssystemen.

De Mazda3 private lease je al vanaf 459 euro!

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Citroën ë-C4 X

De reguliere Citroën C4 is een crossover, maar de Citroën C4 X is een sedan. Wel staat de C4 X wat hoger op de poten dan we gewend zijn van een sedan. In onze vergelijker vind je de C4 X enkel als elektrische auto: de Citroën ë-C4 X.

Deze EV levert 136 pk en komt door zijn accupakket van 50 kWh tot een WLTP-actieradius van 360 kilometer. Standaard krijg je 18-inch lichtmetalen velgen, cruise control, automatische airconditioning, LED-koplampen en een 10-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. De Citroën ë-C4 X is al te private leasen vanaf 514 euro per maand.

Vind de beste Citroën ë-C4 X private lease deal in onze vergelijker.

Audi A3 Limousine

De Audi A3 is een bekend gezicht in de autowereld. Het bedrijf uit Ingolstadt introduceerde de hatchback-versie van de A3 al in 1996, maar begon pas met een A3 sedan in 2013. Deze werd de Audi A3 Limousine genoemd, dezelfde naam die de auto nu nog draagt. Overigens wil de term Limousine niet zeggen dat de auto bovengemiddeld groot of lang is. Deze A3 heeft 425 liter bagageruimte.

De A3 Limousine is beschikbaar voor private lease met een mild-hybrid aandrijflijn die 110 pk genereert. De basisversie (Pro Line) wordt geleverd met zaken als LED-koplampen, een sportstuur, Apple Carplay en Android Auto, parkeersensoren achter, DAB+ radio en cruise control.

De Audi A3 private lease je vanaf 539 euro.

BMW 2-serie Gran Coupé

De BMW 2-serie is er in allerlei soorten, maten en vormen. Hij is er als mpv (Active Tourer), coupé en sedan. De laatstgenoemde wordt BMW 2-Serie Gran Coupé genoemd, wat het allemaal niet minder verwarrend maakt.

De 2-Serie Gran Coupé wordt standaard als 136 pk sterke 218i geleverd. Ook standaard zijn de cruise control, de LED-koplampen, de automatische airconditioning, het 16-inch lichtmetaal en het 10,3-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Vanaf 564 euro kun je de BMW 2-Serie Gran Coupé private leasen.

Tesla Model 3

Tesla bouwt de meeste auto’s van alle automerken, en de Tesla Model 3 is een van de populairste modellen van de Amerikanen. Tevens valt de Tesla Model 3 met zijn minimale prijskaartje van 564 euro binnen dit lijstje van goedkope sedans met private lease.

Hiervoor krijg je een Tesla Model 3 met achterwielaandrijving en 283 pk. De auto heeft met dit uitrustingsniveau een accupakket van 55 kWh, waaraan een indrukwekkende WLTP-actieradius van 491 kilometer hangt.

Verder heeft de Model 3 een imposante uitrusting: adaptieve cruise control met stop & go functie, een achteruitrijcamera, kunstleren bekleding, 18-inch lichtmetalen velgen, een groot touchscreen en alle veiligheidsfuncties die je kunt bedenken.

De beste Tesla Model 3 private lease deal vind je in onze vergelijker.



Private lease sedan

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor sedans en alle andere auto’s.

Je vindt er onder meer 5 goedkope plug-in hybrides: