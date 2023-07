Duitse Mercedes-dealers hebben een brandbrief geschreven aan het hoofdkantoor in Stuttgart. Ze vrezen dat Mercedes “volgas tegen de muur rijdt” als het de nieuwe strategie doorzet, waarbij de focus ligt op peperdure auto’s.

De nieuwe strategie van Mercedes heeft al vele wenkbrauwen doen fronsen. Die focus op luxe betekent meer focus op de topverdieners, en minder op de ‘gewone’ Mercedes-enthousiast. Deze strategie moet voor meer geld in het Zuid-Duitse laatje gaan zorgen. De verwachting is dat dit ten koste gaat van maar liefst 19 van de 33 carrosserievarianten die Mercedes aanbiedt in Europa en de Verenigde Staten.

Onder meer de coupé wordt uitgebannen, maar ook de stationwagon heeft zijn langste tijd gehad; de opvolgers van de C-klasse en E-klasse worden niet meer geleverd met deze carrosserievariant. Waarschijnlijk krijgen de A- en B-klasse, de goedkoopste modellen van Mercedes, evenmin een opvolger.

Geen stationwagons, wel Maybach en AMG

Wat gaat Mercedes dan wel precies doen? In lijn met de geschetste hoofddoelgroep, legt Mercedes de nadruk op AMG- en Maybach-modellen, met hun hogere winstmarges. Ook wil Mercedes zich richten op het op maat maken en personaliseren van hun auto’s.

Benieuwd wat er zich elke week afspeelt in de autowereld? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar daar zit het probleem volgens de dealers. Wie premium prijzen vraagt, moet ook premium kwaliteit leveren. En dat gebeurt niet, de 99 dealers verwijten CEO Ola Källenius gierigheid. Ze klommen in de pen en uitten hun frustraties in een brandbrief van vier kantjes. De nieuwe Mercedes C-klasse en Mercedes SL worden als voorbeeld genoemd, die moesten bovengemiddeld vaak terug naar de dealer. “We hebben het bij de Raad van Bestuur aangekaart, maar hebben niet de indruk dat er iets verbeterd is.”



Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Overstap van Mercedes naar BMW

Dealers vrezen dat trouwe Mercedes-rijders, die niets van de prijsstrategie snappen, overstappen naar de concurrentie. Met name Tesla, BMW en Audi zouden de teleurgestelde klanten met open armen ontvangen. Een eerste signaal is volgens de dealers dat in juni het aantal orders voor een nieuwe Mercedes “historisch laag” was.

In absolute cijfers is overigens niets van de neergang te zien; Mercedes verkocht in het tweede kwartaal van 2023 6 procent meer auto’s dan vorig jaar (515.700 auto’s). En dat was juist te danken aan de dure Mercedes G-klasse en de Maybach- en AMG-modellen …