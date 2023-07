Ford Fiesta keert misschien terug: elektrisch en als een vermomde Volkswagen

Nog geen week nadat de laatste Ford Fiesta in Keulen uit de fabriek reed, keert-ie waarschijnlijk al terug. Als evenknie van de elektrische Volkswagen ID.2all.



Menig Ford-liefhebber zal op 7 juli een traan gelaten hebben, toen na 47 jaar een einde kwam aan de productie van de Fiesta. Het was een succesmodel, maar vanwege de strenge Europese emissie-eisen was het niet meer rendabel om de auto te blijven bouwen.

Een elektrische Fiesta zou niet onlogisch zijn, omdat de fabriek in Keulen nu wordt klaargemaakt voor auto's op Volkswagens MEB-platform. Kosten: 2 miljard euro. De eerste elektrische Ford die in Keulen van de band rolt, is de op de Volkswagen ID.4 gebaseerde Ford Explorer.

Elektrische Ford Fiesta niet voor 2025

Vaak keren automerken vele jaren op hun schreden terug en blazen ze het stof van een oud model. Renault deed dat bijvoorbeeld met de Renault 5, die in 2024 na 34 jaar terugkeert. Bij Ford gaat dat proces wat sneller; 5 dagen om precies te zijn. Martin Sander, die bij Ford Europa de baas is over de personenauto-afdeling, zei in een interview met Automotive News Europe dat het zomaar zou kunnen dat er een elektrische Ford Fiesta komt.



Sander hintte op een verdere samenwerking met Volkswagen. De Fiesta zou een Ford-evenknie kunnen worden van de Volkswagen ID.2. Met dat model, dat zo'n 25.000 euro gaat kosten, wil Volkswagen elektrisch rijden voor meer mensen betaalbaar maken. Hij komt in 2025. Komt de elektrische Fiesta daar meteen achteraan dan?

Zo expliciet formuleren bazen nooit natuurlijk. Martin Sander sprak over "een zeer constructieve en positieve samenwerking met Volkswagen. We onderzoeken mogelijkheden om dat naar een hoger niveau te tillen." Waarna hij besluit dat er nog niets besloten is.



Elektrische Ford Explorer komt in 2024



Nog even over de elektrische Ford Explorer. Die verschijnt begin 2024 en gaat ongeveer 45.000 euro kosten. Ford heeft een tweede model op de planning staan, waarschijnlijk een coupéversie van de Explorer. Die kun je beschouwen als een Volkswagen ID.5 met Ford-logo.



Van het stopzetten van de productie van de oude Fiesta heeft Sander overigens geen spijt. In Europa mag de Fiesta dan een bestseller zijn geweest, in thuisland Verenigde Staten heeft Ford vooral roem vergaard met pick-ups en andere grote modellen. Het is logisch dat de focus daarop blijft liggen, vindt Sander.