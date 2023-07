Nio heeft de primeur: eerste elektrische auto met solid-state batterij

De solid-state batterij is de heilige graal voor elektrische auto’s. Het lijkt erop dat Nio de primeur heeft en de batterijtechniek van de toekomst als eerste gaat toepassen op een van zijn modellen.

Dat heeft William Li - CEO van Nio - laten weten bij de introductie van de Nio ES6. Chinese klanten die de nieuwe elektrische suv bestellen, kunnen naast de al bestaande accupakketten ook kiezen voor de solid-state batterij van 150 kWh. Deze zal dan nog deze maand worden geleverd, waardoor de ES6 de primeur heeft. De nieuwe batterij geeft de ES6 naar verluid een actieradius van 930 kilometer.

Handleiding bevestigt nieuwe batterij

De mogelijkheid om voor de solid-state batterij te kiezen wordt bevestigd door de nieuwe gebruikershandleiding (link naar pdf) van de Nio ES6. Uit het document blijkt dat het gaat om een batterij van Beijing WeLion Energy Technology. Het accupakket heeft zoals gezegd een capaciteit van 150 kWh en weegt 575 kilo - 20 kilo meer dan de huidige accu van 100 kWh die wordt geleverd door CATL.

Hoe stop je 150 kWh in een accupakket waar normaal 100 kWh in gaat? Door de energiedichtheid van de batterij met ruim 44 procent te verhogen. Dat is een van de voordelen van solid state.



Lithium-ion vs solid state

Momenteel gebruiken vrijwel alle elektrische auto’s lithium-ionbatterijen. Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt is in deze batterijen vloeibaar.

In solid-state batterijen wordt een vaste elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Dit heeft enkele voordelen. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid van solid-state batterijen groter is dan die van lithium-ion batterijen. Hierdoor heeft het accutype meer opslagcapaciteit en kun je dus meer energie uit de accu halen. Ook zijn solid-state batterijen sneller op te laden en hebben ze over het algemeen een langere levensduur. Tot slot zijn solid-state batterijen veiliger omdat ze geen brandbaar vloeibaar elektrolyt bevatten.

De eerste van velen

Nio lijkt dus de eerste autoproducent te zijn die de solid-state batterij aanbiedt aan zijn klanten. Het is de vraag hoe snel andere automerken kunnen volgen. Zo hebben bijvoorbeeld BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen en Stellantis aangekondigd te investeren in de techniek, maar echt haast maken ho maar. Toyota heeft naar eigen zeggen een duurzame solid-state batterij op de ontwerptafel liggen die een actieradius van 1200 kilometer mogelijk moet maken.