Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de werkweek zit erop, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we hoorden dat appende bestuurders harder aangepakt gaan worden en dat we langer moeten wachten op de Volkswagen ID.7. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





Top 1 - de Kia Picanto blijft nog even

Een echt nieuwe Kia Picanto (2024) komt er niet, wel krijgt hij een uitgebreide facelift. Maar het is al een wonder dat Kia de stekker niet uit zijn goedkoopste model trekt, zoals Volkswagen, Peugeot en Skoda dat deden.

Top 2 - Peugeot 208 doorbreekt magische grens



De Peugeot 208 en e-208 krijgen na vier jaar een facelift. Dat zie je aan de grille, maar je merkt het ook aan de motoren. De 208 is er nu als mild hybrid en de elektrische 208 doorbreekt eindelijk een magische actieradiusgrens.

Top 3 - strijd tegen appende bestuurders wordt intensiever

Ben jij ook zo klaar met die slingerende en plotseling afremmende appers in het verkeer? Nou, wij wel. Daarom zijn we hartstikke blij dat de politie en het Openbaar Ministerie een nieuw wapen in stelling brengen. Vijftig slimme camera's gaan de pakkans van appende bestuurders enorm verhogen.



Flop 1 - Ook in veel Franse steden milieustickers nodig

Ooit was Frankrijk het land van de Franse slag en laissez faire. Maar tegenwoordig gaat het de strenge Duitsers achterna. Ook een heleboel Franse steden kennen tegenwoordig milieuzones. Voorkom boetes en schaf bijtijds een milieusticker aan.

Flop 2 - Langer wachten op de elektrische sedan van Volkswagen

Volkswagen wil nog vóór 2035 enkel elektrische auto’s aanbieden. Maar dan moeten er wel kopers voor het ID-gamma zijn. Vooralsnog valt de belangstelling enorm tegen. Daarom wordt de productie van de langverwachte Volkswagen ID.7 uitgesteld.



Flop 3 - Diefstal Toyota's fors toegenomen



In de eerste zes maanden van 2023 werden maar iets meer auto's gestolen dan in dezelfde periode van 2022. Er is één merk dat eruit springt met opvallend hoge diefstalcijfers van twee modellen.