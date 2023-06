Je gelooft nooit hoeveel logo's Opel al versleten heeft

Eind 2020 werd het Opel-logo nog vernieuwd en nog geen drie jaar later is het opnieuw bal. Opel wisselt dan ook vaker dan voetbaltrainer Roger Schmidt. Het is al het 29e logo.



Op de IAA 2023, die dit jaar in München plaatsvindt, wordt het nieuwe logo officieel gepresenteerd. Waarna Opel-modellen vanaf 2024 het nieuwe logo krijgen. Niet allemaal tegelijk, het gaat gefaseerd. Een nieuw logo betekent doorgaans een wollig persbericht over het hoe en waarom. Maar Opel kan een makkelijk bruggetje maken. In het stekkertijdperk is het ineens volkomen logisch dat Opel ooit voor een bliksemschicht als logo koos. Daardoor kunnen ze nu zeggen dat het logo perfect inspeelt op de elektrische toekomst van het merk. In 2028 zijn alle nieuwe Opel-modellen volledig elektrisch.

Betekenis nieuwe Opel-logo

Kan Mark Adams, Vice President Design, misschien in een paar simpele woorden nog iets vertellen over het logo? "De ‘Blitz’ is het icoon van onze Bold and Pure-filosofie. De scherpe, zelfverzekerde nieuwe 'Blitz' doorsnijdt de pure ondersteunende ring, waardoor ons iconische embleem een vooruitstrevende, moderne uitstraling krijgt. Het is trots gepositioneerd in het middelpunt van ons kompas, ons belangrijkste grafische ontwerpprincipe. Het kompas vormt de ruggengraat van onze ontwerpelementen voor de voor-, achter- en binnenkant”, zegt hij. Dat je het even weet.

Opel-logo historie



Opel verandert nogal vaak van logo, de laatste keer was in december 2020. Hert eerste logo stamt uit 1862, toen Adam Opel een naaimachinefabriek in het Duitse Rüsselsheim begon. In het eerste zwierige logo zijn de initialen A en P te herkennen.

In 1886 ging Opel fietsen maken. Het logo werd aangepast: je ziet een man op een wielrenfiets, beschermd door een engel. Eromheen staat de tekst Victoria Blitz Adam Opel. Victoria is de Romeinse godin van de overwinning, de Victoria Blitz was de naam van een Opel-fiets.



Toen Opel in 1899 auto's ging bouwen, was dat een mooie aanleiding voor weer een nieuw logo. Daarna wisten ze in Rüsselsheim van geen ophouden meer: in 1902, 1906, 1909, 1910, 1924 en 1928 (tweemaal in één jaar) kwam er telkens een ander merksymbool. In 1930 kwam Opel met een nieuw model: een klein busje met de naam Blitz. Het lijkt erop dat hier het zaadje werd geplant voor een merkidentiteit. In de jaren dertig begon het logo iets vertrouwds te krijgen. Het logo uit 1937 bestaat uit een zeppelin, die het geloof in vooruitgang markeert. De cirkel erachter is een wiel.

'Blitz' ofwel bliksemflits

Hoewel het luchtschip geen succes werd als alternatief voor het vliegtuig (de Hindenburg brandde in 1937 boven New York af), hield Opel lang vast aan de zeppelin. Pas in 1964 werd de bliksemflits het officiële Opel-embleem. Talrijke malen werd de Blitz bijgeschaafd, soms vergezeld van de firmanaam en soms niet.

In 2017, toen Opel na meer dan tachtig jaar onder GM-vleugels in Franse handen kwam, werd het logo gewijzigd in een zwarte Blitz op een witte achtergrond. Die werd eind 2020 geel vanwege de elektrificatie. Opel kennende, is het nu alweer bezig met wéér een nieuw logo …