Dacia-directeur waarschuwt nu al voor 3 minpunten van elektrische Sandero

Dacia is het automerk van de scherpe prijzen en wil die reputatie bij de nieuwe elektrische Dacia Sandero graag behouden. Zo'n goedkope elektrische auto komt echter wel met enkele belangrijke mitsen en maren …

Momenteel heeft Dacia met de Dacia Spring één EV in zijn modellengamma, maar het merk wil dit aanbod graag uitbreiden met een elektrische versie van de Dacia Sandero. Dat gaat alleen niet van vandaag op morgen. In gesprek met AutoCar geeft Dacia-CEO Denis Le Vot aan dat de elektrische hatchback pas in 2027 of 2028 op de markt komt. Dat is meer dan 1500 nachtjes slapen ...



3 addertjes: wachten, actieradius en snelladen

Lang moeten wachten is niet het enige addertje onder het gras. Omdat de Sandero EV volgens Le Vot een van de goedkoopste auto’s in zijn klasse moet worden, is nu al duidelijk dat Dacia concessies gaat doen op het gebied van actieradius en snelladen. De topman tempert verwachtingen door te zeggen dat de auto heus niet over een actieradius van 500 tot 600 kilometer of een laadtijd van twintig minuten zal beschikken.



Nee, om de elektrische Sandero tegen een scherpe prijs te kunnen aanbieden, moet er op zulke gebieden bespaard worden. Volgens Le Vot zijn de huidige instapprijzen van EV’s veel te hoog, waardoor de gemiddelde consument niet de overstap kan maken naar elektrisch rijden. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Hopelijk beseft hij wel dat de elektrische Sandero verschijnt na de komst van de 25.000 euro kostende Volkswagen ID.2all, dus een 'scherpe prijs' zit daaronder.



Goedkope batterij voor elektrische Dacia Sandero

Met het oog op kostenbesparing wil Dacia onderzoeken hoe ze hun accupakketten zo goedkoop mogelijk kunnen produceren. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de grondstoffen. Zo zijn volgens Le Vot natrium-batterijen niet uitgesloten. Deze batterijen zijn een stuk zwaarder en minder energiedicht dan de gangbare lithium ion-batterijen, maar zijn wel een stuk goedkoper om te maken.

Budget Renault 5

De elektrische Dacia Sandero staat op hetzelfde CMF-B platform als de nieuwe Renault 5. Die verschijnt volgens de laatste berichten in 2024. En terwijl wij met die auto gaan rijden, gaan de ontwerpers bij Dacia onderzoeken wat er verder nog valt te besparen.