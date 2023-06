Nederlanders willen liever tweedehands diesel dan elektrische occasion

Als het aan de politiek ligt, gaan we allemaal aan de elektrische auto, desnoods een tweedehandsje. Diesels worden daarentegen al jaren verketterd. De Nederlandse occasionzoeker heeft er maling aan.

Terwijl de verkoop van nieuwe auto’s in de lift zit, daalt de occasionverkoop. Alsnog worden in Nederland veel meer tweedehands auto’s verkocht dan nieuwe. In 2023 waren dat er tot en met de maand mei ruim 765.000. De nieuwverkoop bleef steken op zo’n 161.000 stuks.

Dat de occasionmarkt ook qua voorkeur anders in elkaar steekt, zien we aan de zoekcijfers die Automotive Mediaventions (AMV) signaleert. Het bedrijf houdt de zoekopdrachten bij op een aantal grote occasionsites. Daarin komen we een paar opmerkelijke zaken tegen.

Benzine populairst onder occasionkopers

Zo is de Nederlandse occasionkoper vooral op zoek naar auto’s met een benzinemotor. Voor 57,4 procent van de mensen die een tweedehands auto zoeken, is benzine favoriet. Op grote afstand volgt de benzine-hybride met 22,1 procent van de zoekopdrachten.

Op nummer drie staat – je verzint het niet - de dieselauto. Ongeveer één op de elf mensen die op zoek zijn naar een tweedehands auto, wil een diesel. Dat komt overeen met 8,9 procent. Vergelijk dat eens met het schamele marktaandeel van 1,5 procent dat nieuwe dieselauto’s in 2022 scoorden.



EV’s afgetroefd door diesels

De 8,9 procent dieselliefhebbers is volgens AMV het hoogste cijfer sinds augustus 2022. Maandenlang zochten meer mensen naar elektrische auto’s dan naar diesels. Die rollen waren in mei dus omgekeerd. Nog maar 8,2 procent van de mensen die in de markt waren voor een occasion, zochten een EV.

Diesel rijden loont weer

De reden voor de stijgende populariteit van diesels lijkt eenvoudig. Diesel is de afgelopen maanden een stuk goedkoper geworden. Bovendien is het prijsverschil met benzine weer ouderwets zo’n 30 cent per liter. Diesel rijden loont dus weer eerder dan een tijdje geleden.



Daar komt bij dat de gemiddelde prijs voor gebruikte dieselauto’s veel lager is dan voor tweedehands EV’s. De SEPP-subsidie van 2000 euro voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto’s trekt kennelijk nog onvoldoende mensen over de streep.

Tweedehands Kia’s niet populair

Een ander opmerkelijk lijstje in het rapport van AMV is de top 10 van meest gezochte automerken. Het wordt aangevoerd door Volkswagen, de nummer twee in de verkooplijst met nieuwe auto’s – dat is op zich niet zo vreemd. Het populairste merk onder nieuwkopers, Kia, komt daarentegen niet eens voor in de lijst met meest gezochte occasions. Hetzelfde geldt voor Hyundai en Skoda. Het tegengestelde is het geval met Audi, Mercedes en Ford. Die staan op de plaatsen 2, 4 en 5 in de occasionlijst, maar behoren niet tot de bestverkochte tien merken als het om nieuwverkopen gaat.