Stellantis treitert Volvo EX90 en Kia EV9 met nieuwe luxe suv

Mensen die in de markt zijn voor een grote elektrische suv hebben steeds meer te kiezen. Stellantis komt in 2025 met een chic antwoord op de Volvo EX90 en Kia EV9.

In 2024 brengt Volvo de EX90 op de markt, terwijl de Kia EV9 zelfs dit jaar nog verschijnt. Stellantis werkt aan een eigen premium elektrische suv, zo melden Reuters en InsideEVs. Het moederbedrijf van onder andere Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Jeep en Alfa Romeo gaat ongeveer 160 miljoen euro investeren voor de ontwikkeling van de auto.

Stellantis investeert dit geld deels in een fabriek in Rennes, Frankrijk. Daar worden de medewerkers en werkplaats klaargestoomd voor de productie van het nieuwe model, die de codenaam CR3 draagt.

Van welk merk wordt de suv?

Momenteel worden in de fabriek in Rennes de Peugeot 5008 en Citroën C5 Aircross geproduceerd, maar de nieuwe suv moet naar verluid beide modellen gaan vervangen. Hoewel het nog niet zeker is welke van de twee merken de eer krijgt het nieuwe model te vertegenwoordigen, lijkt het momenteel te gaan om een opvolger van de Citroën C5 Aircross.

Dit weten we al over de CR3

De nieuwe suv zal staan op het STLA Medium-platform van Stellantis. Dit platform is in 2021 speciaal voor EV’s ontwikkeld en is ontworpen voor premium voertuigen tot 5 meter lang. Volgens CEO Carlos Tavares zal de nieuwe CR3 enkel met een elektrische aandrijflijn worden geïntroduceerd. Dit past bij de ambitie van het bedrijf om tegen 2030 te beschikken over een volledig elektrisch modellengamma. De CR3 wordt naar verwachting in 2025 naar de markt gebracht.

Niet de enige

Overigens is de nieuwe CR3 niet de enige grote suv waar Stellantis mee bezig is. Het bedrijf wil ook een opvolger van de Opel Grandland produceren in de fabriek in Eisenach, Duitsland. De nieuwe Grandland gaat evenals de CR3 gebaseerd worden op het STLA Medium-platform. Daarnaast werkt Stellantis aan nieuwe EV’s voor Jeep. Zo moeten volgend jaar al de Jeep Recon en Jeep Wagoneer S geïntroduceerd worden. De verwachting is echter dat deze modellen uitsluitend zijn bedoeld voor de thuismarkt in de Verenigde Staten.