Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 20 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche actieradiusstress geneest en Polestar juist niet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Porsche gaat een eind maken aan actieradiusstress

De Porsche Taycan is zo’n beetje het summum van elektrische auto’s. Porsche wil deze positie graag behouden en werkt aan nieuwe en betere accupakketten. Het ziet een stressvrije actieradius van 1300 kilometer als haalbaar.

+ Top – Tesla Model 3 is opvallend betrouwbaar

Tesla slaat soms een flater op het gebied van bouwkwaliteit, maar met de betrouwbaarheid van de Model 3 is niets mis. Dat blijkt uit een Duits pechonderzoek van de ADAC.





+ Top – Toyota Prius heeft meer range dan gedacht

De Toyota Prius Plug-in Hybrid heeft een prijs: 44.695 euro. Wij duiken in de officiële prijslijst en noteren alles wat ons opvalt. Zoals meer EV-range dan vooraf werd gedacht.

- Flop – Polestar-baas vindt actieradius niet heilig

Actieradius is heilig in de wereld van elektrische auto’s. Maar niet elk merk is bereid alles op te offeren voor een paar extra kilometers aan range. Wat vindt de Polestar-baas dan belangrijk?

- Flop – MG Cyberster wordt on-MG-achtig duur

De prijs van de MG Cyberster in Engeland is bekend. Nu kunnen we de een schatting maken wat de elektrische roadster in Nederland gaat kosten. Dat bedrag is niet leuk.





- Flop – Nieuwe Dacia Spring blijft een Dacia Spring

De nieuwe Dacia Spring Extreme heeft bijna anderhalf keer zoveel vermogen als de gewone Spring. Dat zorgt voor veel betere prestaties en daardoor is het niet langer een pure stadsauto. De vraag is of dat genoeg is om tot aankoop over te gaan.