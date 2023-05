Prijslijst Toyota Prius (2023) brengt 7 nieuwe feitjes aan het licht

De Toyota Prius Plug-in Hybrid heeft een prijs: 44.695 euro. Wij duiken in de officiële prijslijst en noteren alles wat ons opvalt. Dat scheelt jou tijd, moeite en misschien ook geld.

De prijslijst van de nieuwe Toyota Prius begint bij 44.695 euro. Dat zit griezelig dicht bij de Toyota Prius prijs die wij hadden berekend. Daar zijn we vanzelfsprekend een beetje trots op – alsof je de uitslag van een voetbalwedstrijd goed voorspelt. Toch kijken we ook raar op van enkele keuzes en getallen in de prijslijst. Een korte opsomming van nieuwe feitjes.

1. Meer range dan gedacht: 86 kilometer

De elektrischer range van de Toyota Prius Plug-in Hybrid was al bekend: 69 kilometer. Maar volgens de prijslijst komt-ie maar liefst 86 kilometer ver op een acculading stroom. Waar komt dat grote verschil vandaan? We denken dat het te maken heeft met de wielen. De Prius zou 19-inch wielen als standaard krijgen en voor de versies die dat hebben, communiceert Toyota een EV-range van ongeveer 69 kilometer, namelijk 72 kilometer. Alleen het zuinige basismodel met wielen van 17 inch komt 86 kilometer ver.

2. Toch met 17-inch wielen

Er was sprake van dat elke nieuwe Prius op 19-inch wielen zou staan. Bij de goedkoopste zouden dat wieldoppen zijn, maar dan nog. Maar in de prijslijst zien we dat de Dynamic-versie gewoon met 17-inch wielen geleverd wordt. Goed voor de zuinigheid, waarschijnlijk slecht voor de looks.

3. Er is een peperdure Solar Edition van 53.595 euro

De stekker-Prius is er in drie uitvoeringen: Dynamic (44.695 euro), Executive (47.195 euro) en Solar Edition (53.595 euro). Dat peperdure topmodel doet zijn naam eer aan en heeft een zonnepaneel op het dak. Daarmee kan dagelijks tot 8 kilometer aan EV-range worden gegenereerd. Je moet niet gaan rekenen of het zonnedak zichzelf terugverdient, want daar word je geheid treurig van. Als Solar Edition is de Prius altijd geel van kleur. Sunset Yellow is onze lievelingskleur voor de nieuwe Prius.

4. Standaard: groot touchscreen en stoelverwarming

De basisprijs mag dan fors zijn, daar staat tegenover dat elke Prius Plug-in Hybrid is voorzien van stoelverwarming en een 12,3-inch touchscreen. Dat grote beeldscherm is een must, want in de Verenigde Staten wordt de Prius ook geleverd met een klein aanraakscherm en dat ziet er niet uit. De behuizing is veel te groot voor zo’n klein scherm. Gelukkig kennen we dat luxeprobleem hier niet.

5. Opladen duurt best lang

Het maximale laadvermogen van 3,3 kW (bij laadpaal of wallbox) betekent dat je 5 uur moet wachten op een volle accu. Dat is prima als je ’s nachts oplaadt, maar het moedigt niet aan om in te pluggen bij de supermarkt, als je even 20 minuten weg bent. Elke keer dat meegeleverde laadsnoer van 7,5 meter lang uit de standaard laadtas halen … pffff. Om die reden wil je thuis een laadpaal mét ingebouwd snoer.

6. Blauw is de standaardkleur

We schreven het hierboven al: Sunset Yellow is de beste kleur voor de nieuwe Prius. Maar de standaardkleur is blauw – Orion Blue om precies te zijn. Upgraden naar metaallak zoals Sunset Yellow, kost 995 euro extra. Tenzij je de Solar Edition koopt, dus.



7. Derde kwartaal in Nederland

In het derde kwartaal van dit jaar worden de eerste exemplaren van de nieuwe Prius geleverd in Nederland. Dus als je er snel bij bent, zit jouw nieuwe aanwinst daar mogelijk bij.