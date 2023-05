Elektrische auto's zijn ronduit duur. Maar daar komt verandering in. De volgende zeven merken werken aan een goedkope elektrische auto.

Vanaf 2035 kan je in de EU geen nieuwe auto met een verbrandingsmotor meer kopen. Iedereen zal dus vroeg of laat moeten overstappen op elektrisch rijden. Een veelgehoord bezwaar van elektrische auto’s is dat ze een stuk duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. De Dacia Spring is eigenlijk de enige budgetoptie met een elektrische aandrijflijn. De oplossing is duidelijk: er moeten meer goedkope elektrische auto’s komen. En daar wordt aan gewerkt.

1. Tesla Model 2

Tesla staat bekend als een pionier als het gaat om elektrische auto’s. Het is dan ook logisch dat het leidende EV-merk met een optie komt op instapniveau. Toch gaat het nog niet van een leien dakje bij de Amerikanen. Topman Elon Musk gaf in 2020 al aan dat Tesla bezig was met een budget-Tesla, die in de volksmond werd omgedoopt tot de Model 2.

Begin 2022 liet Musk echter weten dat de werkzaamheden rondom de Model 2 waren gestopt, omdat de prioriteiten van Tesla lagen bij de Tesla Cybertruck (die nog steeds niet op de markt is) en de elektrische vrachtwagen Tesla Semi. Sindsdien heeft Musk aangekondigd dat de ontwikkeling van de Model 2 is hervat, maar de dag dat we de instap-Tesla daadwerkelijk geïntroduceerd zien worden, lijkt nog ver weg. Veel mensen hadden verwacht dat Tesla de Model 2 zou aankondigen bij een grote persconferentie begin maart, maar toen werd er alleen maar gehint.

2. Volkswagen ID.2all

De Volkswagen ID.2all is een van de meest geanticipeerde budget-EV’s. De compacte hatchback werd op 15 maart officieel gepresenteerd en moet minder dan 25.000 euro gaan kosten. Kortom, het wordt dé betaalbare EV voor de gemiddelde consument.



De ID.2all mag dan wel de volgende in de ID.-serie zijn, toch doet de instapper het helemaal anders. De ID.2all staat bijvoorbeeld op een nieuwe versie van het MEB-platform. Ook heeft Volkswagen naar feedback uit eerdere modellen geluisterd door bijvoorbeeld fysieke knoppen terug te brengen.

De productieversie wordt verwacht in 2025. Het aantrekkelijke prijskaartje wordt volgens hoofdontwerper Andreas Mindt bereikt door creatief te zijn. Volkswagen bleef met het ontwerp bij de basis. Zo werd er bijvoorbeeld geen chroom toegepast aan de buitenkant en is ook het interieur simpel maar effectief gehouden.

3. Renault 5

Renault wil consumenten ook verleiden met een betaalbare elektrische auto. De elektrische Renault 5 staat op het nieuwe CMF-B EV platform, maar de techniek is niet helemaal onbekend. Het onderstel gebruikt 70 procent van de onderdelen van de geslaagde Clio en Captur.

Renault kan naast comfortabele onderstellen ook leunen op veel ervaring met EV’s. De Renault Zoe was een van de eerste elektrische auto’s en onze redactie riep de Renault Megane E-Tech vorig jaar uit tot Auto van het jaar 2022.

De Fransen lijken met de betaalbare Renault 5 specifiek de ID.2all te willen aftroeven. Zo streeft Renault om de Renault 5 in 2024 al op de markt te brengen, een jaar eerder dan de ID.2all. Over de prijs heeft Renault nog niets bekendgemaakt, maar we verwachten dat de chique Renault 5 maar iets duurder gaat worden dan de ID.2all.

4. Cupra Raval

Volkswagen is niet het enige merk uit de Volkswagen Groep dat een betaalbare EV op de markt gaat brengen. De Cupra Raval moet de instapper worden van de Spanjaarden.

Tot vorige week heette de auto UrbanRebel, maar Cupra heeft de EV officieel omgedoopt tot de Raval. Hij maakt deel uit van een drietal betaalbare elektrische auto’s van de Volkswagen Group. De Raval staat net zoals de ID.2all op de nieuwe versie van het MEB-platform.



Cupra heeft al enkele specificaties over de Raval naar buiten gebracht. De compacte hatchback wordt 4,03 meter lang. Daarmee komt hij in de klasse van de Seat Ibiza. De Raval gaat beschikken over 226 pk en zal in 6,9 seconden de standaardsprint voltooien. De actieradius bedraagt maximaal 440 kilometer. De prijs zal tussen de 20 en 25 mille zitten.



5. Skoda ‘Small’

De nieuwe compacte en betaalbare EV van Skoda heet vooralsnog simpelweg Skoda ‘Small’ en gaat net zoals de Volkswagen ID.2all en Cupra Raval ongeveer 25.000 euro kosten.



Het design blijft voorlopig mysterieus. In de foto’s die door Skoda naar buiten zijn gebracht, zien we enkel de grote lijnen van de nieuwe EV. De definitieve vormgeving moet bewaard blijven voor de officiële onthulling. Skoda heeft vol trots één detail over de Small bekendgemaakt: de kofferbak is voor zijn klasse erg groot.

6.Nio ‘Firefly’

Er zijn al meerdere geruchten naar buiten gekomen over een betaalbare elektrische auto waarmee het Chinese Nio ons wil verblijden. Zo kwam in februari naar buiten dat Nio in de Chinese stad Chuzhou een fabriek gaat bouwen die de nieuwe betaalbare elektrische auto moet gaan produceren. Deze EV moet in 2024 worden uitgebracht en zou specifiek bedoeld zijn voor de Europese markt. Om die reden zou het ook gaan om een veel compacter model dan we tot nu toe van Nio bekend zijn. Binnen Nio staan de plannen bekend onder de codenamen ‘Project Firefly’ en ‘Alps’.

Een aantal weken terug kwamen er meer details over het plan van Nio naar buiten. De EV zal niet op de markt komen als een Nio, maar onder een submerk. Dit doet Nio omdat het een status als premiummerk wil opbouwen.

7. BYD Seagull

Nio is niet het enige Chinese merk dat een betaalbare EV op de Europese markt wil brengen: ook BYD gaat de uitdaging aan. Het nieuwe model heet Seagull en is door BYD vorige maand gepresenteerd op de Shanghai Automobile Exhibition.

BYD onthulde pasgeleden de BYD Seal en BYD Dolphin. De BYD Seagull moet de volgende worden in het rijtje van BYD-producten in Nederland. In Shanghai maakte BYD enkele specificaties van de Seagull voor de Chinese markt bekend. Dan hebben we het over een zeer compacte hatchback van 3,78 meter lang. Er zijn twee accupakketten om uit te kiezen: een 30 kWh LFP-batterij met 305 kilometer actieradius of een 38 kWh LFP-batterij met een range van 405 kilometer. Dat is volgens de Chinese meetmethode, dus haal er maar 100 kilometer af. De Seagull beschikt over 75 pk en heeft een topsnelheid van 130 kilometer per uur.