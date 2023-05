Een nieuwe auto met een prijs onder de 20.000 euro? Je kunt er nog maar 9 kopen

Als je een nieuwe auto wilt kopen voor maximaal 20.000 euro, dan zul je weinig last krijgen van keuzestress. Het aantal nieuwe auto's dat momenteel voor minder dan 20.000 euro te koop is, is bedroevend laag. We zetten ze alle 9 op een rij voor je.

1: Citroën C3: nog nét binnen de marges

Een nieuwe Citroën C3 is er momenteel vanaf 19.990 euro. Dan heb je de Citroën C3 Puretech 83, uitgerust met een 1,2-liter driecilinder met 83 pk. Airco en digitale radio behoren tot de standaarduitrusting. Het sympathieke design van de C3 kun je opleuken met bijvoorbeeld een daksticker maar daar heb jij geen geld meer voor.

2: Dacia Sandero: ook op LPG



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Ook als je een (klein) gezin hebt, kun je nog voor minder dan 20.000 euro een nieuwe auto aanschaffen. De Dacia Sandero is een ruim vier meter lange 5-deurs auto in het Polo-segment. Hij is er vanaf 16.700 euro, en dan rijd je ook nog eens heel voordelig op LPG! Maar airco is dan weer niet standaard. Die krijg je wel op de Sandero Expression en die kost je 18.450 euro. Het driecilinder motortje levert een keurige 100 pk.

Zelfs de stoerdere Dacia Sandero Stepway heeft een nieuwprijs die onder 20.000 euro ligt; je houdt 350 euro in je zak. Kun je die mooi besteden aan stoelverwarming voor de voorstoelen (300 euro).

3: Fiat 500: ouder, maar beter dan ooit



Fiat levert naast de elektrische Fiat 500 met een nieuw design ook nog de oude vertrouwde Fiat 500, maar dan als mild hybride. Die heeft een vanafprijs van 17.990 euro. Voor dat geld rijd je in een van de leukste kleine auto's op de markt. De mild hybrid rijdt bovendien veel beter en zuiniger dan het dorstige tweecilindertje van zijn voorganger. De Fiat 500C met stoffen cabriodak valt helaas net buiten de boot, want die is er vanaf 20.990 euro.

4: Fiat Panda: kies de Rosso Passione



Wij zijn fan van de Fiat Panda en zouden misschien zelfs hartenbreker Fiat 500 ervoor laten staan. De Panda is veel praktischer en heeft een design dat net zo aaibaar is. Het Italiaantje is er vanaf 17.190 euro, maar beter geef je 19.990 euro uit voor de Fiat Panda Red in de kleur 'Rosso Passione' met gave lichtmetalen wielen.

De stoerdere Panda Cross kun je op je buik schrijven, die is 690 euro te duur voor je budget. De Panda is niet meer de jongste (hij werd al in 2011 geïntroduceerd), maar dat maakt hem alleen maar leuker. Hopeloos ouderwets ie-ie beslist niet, want de Fiat Panda is tegenwoordig een mild hybride.

Hoe moet het nu verder met die almaar stijgende prijzen in autoland?

Aanmelden

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte!

5: Hyundai i10: als je echt niet wilt opvallen



Liever toch een nieuwer model dan de Panda? De Hyundai i10 is onlangs vernieuwd en is er vanaf 17.595 euro. De driecilinder benzinemotor levert 67 pk. Een verbruik van gemiddeld 1 op 20 moet volgens Hyundai goed te doen zijn. Er zit cruise control op, maar geen airco.

Wil je wel airco? Neem dan de Hyundai i10 Comfort, die heb je vanaf 19.695 euro. Krijg je ook een 8-inch multimediascherm.

6: Kia Picanto: wordt zijn opvolger (2023) ook nog zo goedkoop?



Dat kon natuurlijk niet uitblijven; de Picanto is een als Kia vermomde Hyundai i10 (of andersom) en kost ook minder dan 20.000 euro. De Kia Picanto behoort al jaren tot de populairste nieuwe auto's van ons land. De Comfortline heeft airco, cruise control, digitale radio en elektrisch bedienbare ramen voor. De prijzen beginnen bij 17.245 euro.

De Kia Picanto die je wilt hebben, is de sportief uitgedoste GT-Line, maar als je maximaal 20.000 euro te besteden hebt, grijp je net mis. Die is 445 euro duurder. Misschien nog ergens een oude sok liggen? Halverwege 2023 komt een nieuwe Picanto op de markt, dat kan wel eens gevolgen hebben voor de gunstige prijs ...



7: Mitsubishi Space Star: goedkoopste auto van Nederland



De Mitsubishi Space Star heeft meer facelifts achter de rug dan Madonna. Maar van beide worden we nog best enthousiast op z'n tijd. De kleine 5-deurs Mitsubishi is er vanaf 16.490 euro. En daarmee is het de goedkoopste nieuwe auto van Nederland.

Het 1,2-liter driecilindertje van de Space Star is niet kapot te krijgen; Mitsubishi is eind 2021 door de Consumentenbond nog uitgeroepen tot betrouwbaarste automerk. Als Dynamic is de Space Star uitgerust met een achteruitrijcamera, climate control, Apple Carplay en dan nog blijf je onder de magische grens van 20.000 euro.

8: Toyota Aygo X: geen radio

De Toyota Aygo X is geen traditioneel stadsautootje meer, maar een crossover die wat hoger op zijn wielen staat. Het is standaard een vijfdeurs auto maar hij is achterin niet zo ruim als bijvoorbeeld de Hyundai i10 of Fiat Panda. Voorin is de Aygo X juist opvallend ruim. Hier heb je het idee in een grotere auto te rijden.

De 1,0-liter driecilinder is zuinig maar niet heel levendig. De Toyota Aygo X is er vanaf 18.595 euro. Dan kun je kiezen uit vier ietwat saaie kleuren en (schaam je, Toyota) je moet er ook nog een radio blij kopen. Wil je ook de hippe two-tone lak (en die wil je) dan stijgt de prijs naar meer dan 20.000 euro.

9: Volkswagen Up: alleen nog uit voorraad leverbaar

De eerste, enige en waarschijnlijk laatste Volkswagen met een uitroepteken in de modelnaam; hoe leuk is dat! Even serieus nu: er komt geen opvolger voor de Volkswagen Up, dus pak je kans nu het nog kan. Want voor een klein wagentje rijdt de Up opvallend volwassen en steekt-ie goed in elkaar. De motor is een 1,0-liter driecilinder met 65 pk.

Er zit een airco op en je smartphone kun je aan de auto koppelen zodat je kunt navigeren. De Up is er vanaf 19.240 euro. Dan kun je hem zelfs nog in een metallic kleur laten spuiten (590 euro) ware het niet dat er alleen nog voorraadmodellen zijn. Met een beetje mazzel zit daar een leuk exemplaar tussen.