Deze vijf nieuwe auto’s hebben een belabberde veiligheidsscore

‘Slechte auto’s bestaan niet meer’, hoor je weleens zeggen. Hoe zit dat met onveilige auto’s? Krijgt tegenwoordig niet elke nieuwe auto 5 sterren na de crashtests van Euro NCAP? Nou niet helemaal. Deze 5 kregen één of zelfs nul sterren en zijn nog steeds nieuw te koop.

Eerlijk is eerlijk, onder de auto’s met een recordlaag aantal sterren, zitten ook een paar ‘oudjes’ uit 2018. Toch zijn deze modellen nog steeds te koop. Treuriger vinden we het dat er ook een paar relatief nieuwe modellen onder de auto’s met maar 1 ster zijn. Al zijn daar ook een paar kanttekeningen bij te plaatsen.

Crashtest Fiat Panda: 0 sterren

Met een score van 45 procent voor de veiligheid van volwassen inzittenden haalt de Fiat Panda in 2018 een beroerd resultaat. En met een score van 16 procent voor de veiligheid van kinderen, zouden we onze kleintjes liever met een andere auto naar school brengen. Gezien de leeftijd van de Fiat Panda – het model gaat al mee sinds 2011 – verbaast het niet dat hij voor veiligheidssystemen maar 7 procent scoort. Bij de crash schuin van voren (offsetcrash) heeft Euro NCAP vooral kritiek op de krachten die op de borststreek van de inzittenden worden uitgeoefend. De knieën en dijbenen worden daarentegen vrij goed beschermd. Bij een volledig frontale aanrijding en een zijwaartse aanrijding krijgt eigenlijk het hele lichaam van de inzittenden het zwaar te verduren.



Crashtest Renault Zoe: 0 sterren

Renault heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om de passieve veiligheid van zijn modellen. De Renault Laguna 2 was in 2001 de eerste auto die 5 sterren scoorde en de Laguna 3 behaalde in 2007 het tot dan toe hoogst gehaalde aantal punten: 36 uit 37. In 2021 meldt Euro NCAP dan ook dat de Renault Zoe het erfgoed van de Laguna bezoedelt met zijn belabberde crashresultaten. Volwassenen zitten in de Zoe (coren 43 procent) zowaar nog minder safe dan in de Fiat Panda, maar kinderen zijn wel een stuk beter af (52 procent). Bij de offsetcrash waren de knie en het dijbeen van de bijrijder kwetsbaar, en de bescherming van de borstpartij van de bestuurder omschrijft Euro NCAP als ‘weak’, oftewel zeer matig. Bij de paaltest scoorde de Zoe zelfs allerbelabberdst, zodat ernstige verwondingen aan hoofd en ribbenkast waarschijnlijk zijn.

Crashtest Jeep Wrangler: 1 ster

Inzittenden van grote terreinwagens en suv’s voelen zich door de omvang en hoogte van hun auto zo veilig als een kasteelheer in zijn slot. Met de crashtest van de – op dat moment splinternieuwe – Jeep Wrangler in 2018 toonde Euro NCAP aan dat die beleving niet altijd terecht is. Voor volwassen inzittenden noteren de testingenieurs 52 procent, voor kinderen 69 procent. Vooral de testresultaten bij de frontale crash en de offsetcrash zijn erg matig. Bij de frontale crash valt met name de kwetsbaarheid van de achterpassagiers op. De zijdelingse crash doorstond de Jeep juist vrij goed, maar een paaltest werd niet uitgevoerd. Het risico op whiplashverwondingen is in de Jeep Wrangler gering.

Crashtest Dacia Spring: 1 ster

Als iemand aan je vraagt hoe het zit met de veiligheid van de Dacia Spring, kun je met recht antwoorden dat je er net zo safe in zit als in een Jeep Wrangler. Wat het aantal sterren betreft is dat in elk geval conform de werkelijkheid. Voor volwassen inzittenden liet de Spring 49 procent noteren, voor kinderen 56 procent. Bij de offsetcrash stonden zowel het bovenlichaam als de benen van de bestuurder aan zeer hoge belastingen bloot. Achterin ben je vooral de klos bij een frontale aanrijding. Met name het hoofd van de achterpassagiers wordt dan slecht beschermd. Bij aanrijdingen van achteren lopen de achterste inzittenden bovendien een hoog risico op whiplashverwondingen. Zijwaartse aanrijdingen doorstaat de kleine EV iets minder beroerd, maar Euro NCAP voelde zich niet geroepen om hierover naar huis te schrijven.

Crashtest Dacia Jogger: 1 ster

De crashtest van de Dacia Jogger is een verhaal apart. Euro NCAP geeft aan dat de auto ‘structureel vrijwel identiek is’ aan de Dacia Sandero Stepway. Daarom heeft de organisatie om de Jogger te beoordelen, de crashtestresultaten van het kleinere model gebruikt. Vandaar dat je de Sandero ook op de crashtestfoto’s ziet. Overigens heeft Euro NCAP waar nodig wel aanvullende tests uitgevoerd. In cijfers betekent dit voor de Jogger een score van 70 procent voor volwassen inzittenden en 69 procent voor kinderen. Dat is toch een stuk beter dan de auto’s hierboven?



Vanwaar dan toch die ene armoedige ster? Dat zit zo: de Dacia Sandero Stepway kreeg twee van de vijf sterren (nog altijd een beroerde score), maar Euro NCAP deelde strafpunten aan de Jogger uit vanwege een ontbrekende gordelwaarschuwing voor de derde zitrij. Met name voor de offsetcrash krijgt de Jogger een matige beoordeling. De borstpartij moet bij zowel de bestuurder als de bijrijder een flinke impact incasseren en ook de bovenbenen zijn kwetsbaar. De zijdelingse crash belast wederom de borstpartij flink, maar de paaltest doorstaat de Dacia goed. Wie een Jogger met derde zitrij bestelt, wordt er door Euro NCAP op gewezen dat de auto geen gordijnbags voor de achterste inzittenden monteert.