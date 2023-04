Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 14 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin ons geduld met Volkswagen opraakt en we vrolijk worden van Ford en Mini. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – De Volkswagen Golf verdwijnt over 5 jaar



Ben je een echte Golf-liefhebber? Dan moet je er snel eentje kopen, want er komt in 2028 geen negende generatie. Althans, niet met verbrandingsmotor. In 2024 krijgt de Volkswagen Golf nog wel een facelift, maar daarna rijdt hij zijn einde tegemoet.







- Flop – Alleen bij dit merk kun je straks nog terecht voor een grote sedan



De grote luxesedan wordt met uitsterven bedreigd, omdat iedereen tegenwoordig een suv wil. Dat vinden ze maar dom bij Genesis, het luxe merk van Hyundai. Maar ze zien het ook als voordeel. Als iedereen stopt met sedans, is Genesis straks de enige die ze nog wel aanbiedt, zo redeneert de Belgische hoofdontwerper Luc Donckerwolke. Al lijkt hij bij de Genesis G70 wel een sedan van Mercedes en BMW in de blender gestopt te hebben.







- Flop – General Motors maakt een einde aan Apple CarPlay in je EV



Lekker dan. Wil je op vakantie in Amerika je iPhone koppelen aan je elektrische huur-Buick, Chevy of Cadillac om naar een van die fijne Amerikaanse rockstations te gaan luisteren, blijkt dat helemaal niet te kunnen. General Motors werkt samen met concurrent Google en wil alles weten over jouw laad- en rijgedrag. En dus kun je straks alleen gebruikmaken van het eigen systeem van GM en niet van Apple CarPlay.



+ Top – Elektrische Mini (2024) krijgt grotere actieradius



Officieel is de nieuwe Mini Electric nog niet onthuld, maar wij spotten hem in Los Angeles en trokken meteen onze camera. Grootste probleem van de huidige Mini is zijn beroerde actieradius van 204 kilometer. De nieuwe Mini Electric haalt het dubbele. Koffers pakken, vegan chai latte met havermelk in de bekerhouder, glutenvrij koekje erbij, roadtrippen maar!



+ Top – Mustang Mach-E voor minder



Prijsoorlog in stekkerland. Wat Tesla kan, kunnen wij ook, dachten ze bij Ford. Dankzij een forse prijsverlaging werd de elektrische Mustang Mach-E daarmee duizenden euro’s goedkoper. Wie volgt?



+ Top – Geen geduld om op de nieuwe ID.7 te wachten? Hier is de BYD Han!



Wanneer komt de Volkswagen ID.7 nou eens? De elektrische BYD Han is het derde model van BYD in Nederland, en hij is per direct beschikbaar! Han, wat een merkwaardige naam. We denken meteen aan Han Peekel. Zou BYD een eerbetoon aan hem brengen? Wordt vervolgd ...