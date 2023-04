18 redenen waarom de Toyota Prius misschien wel de beste auto ter wereld is

Bijna niemand zal een Toyota Prius in zijn droomgarage zetten. Maar eigenlijk is de Prius met zijn lage verbruik en klassieker, en wel hierom.

Al in 1990 zei de CEO Eiji Toyoda dat de manier waarop auto's ontwikkeld en geproduceerd werden niet houdbaar was voor de toekomst.

Dat resulteerde in 1992 in een plan om zowel de productie van auto's als de auto's zelf schoner te maken.



In november 1995 was een eerste prototype gereed. Alleen, hij wilde niet starten. Het duurde nog 49 dagen om hem aan de praat te krijgen. En toen dat gelukt was, hield de auto er al na 500 meter mee op.



De Prius uit 1997 was het eerste succesvolle resultaat. Vandaar ook de naam, 'Prius' betekent vrij vertaald 'als eerste' of 'voorop lopen'.

Slechts twee maanden na de introductie werd de Prius op de internationale klimaatconferentie COP3 in Kyoto al ingezet als taxi. Anno 2023 kom je de Prius in veel landen nog steeds als taxi tegen, behalve in Nederland …

De Prius I had een benzinemotor van 58 pk en een elektromotor van 40 pk. Het was de eerste hybride auto die in massaproductie ging.

Het maximale toerental werd bewust laag gehouden (4500 tpm), zodat lichte onderdelen in de motorruimte konden worden toegepast.

De vloer tussen de voorstoelen was vlak, zodat de bestuurder bij het parkeren in krappe vakken gemakkelijk via het bijrijdersportier kon uitstappen.

In Hollywood sloegen met name de 2e en 3e Prius (2003 en 2009) aan. Onder meer Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Claudia Schiffer, Julia Roberts, Bradley Cooper en Natalie Portman toonden zich van hun groenste kant.

Volgens Toyota leverde de hybride aandrijflijn van de Prius II tot 1500 tpm meer koppel dan een V6 diesel.

De derde Prius had al een klimaatbeheersing die de auto kon voorverwarmen. In drie minuten kon de temperatuur 35 graden zakken.

Generatie 3 was er voor het eerst ook als plug-in hybride en als Wagon, een zevenzitter.



Fijn voor Nederland: de vierde Prius (2016) mocht eindelijk een caravan(netje) trekken van 725 kilo.

In 2019 testte Toyota een Prius met zonnepanelen, die ervoor zorgden dat je 56,3 kilometer per dag op zonne-energie kon rijden.

Klimaat? Wat is dat!? De Nederlander koopt de Prius alleen als er (bijtellings-)korting te halen valt. In 2012 kochten nog 6966 mensen een Prius, een jaar later nog maar 3730 en in 2014 (toen alle voordelen waren afgeschaft) een schamele 286 …

In 2014 vestigde de Prius een record op de Nürburgring. Geen snelheidsrecords maar een zuinigheidsrecord van 0,4 l/100 km. Dat had 0 liter kunnen zijn maar omdat één heuveltje net te stijl was, sloeg toch de benzinemotor aan. De gemiddelde snelheid bedroeg 59,48 km/h terwijl je op het Duitse circuit eigenlijk minimaal 60 km/h moet rijden.

In 2019 geeft Toyota maar liefst 24.000 patenten vrij die betrekking hebben op de hybridetechnologie van onder meer de Prius.

Tegenwoordig wordt bij ons nog maar een handjevol Priussen verkocht: in 2022 slechts 51 en in 2023 tot april 18.

De vijfde generatie van de Prius komt in het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland en gaat minstens 40.000 euro kosten.

Hij is alleen leverbaar als plug-in hybride en levert liefst 223 pk.