Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 13 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Duitse EV-rijders ons uitlachen en wij Franse koopwaar aanprijzen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop –Duitse EV-kopers lachen ons uit om sneue subsidie

De Nederlandse overheid geeft kopers van een nieuwe elektrische auto een steuntje in de rug van 2950 euro. De Duitse EV-subsidie is voor 2023 fors verlaagd, maar alsnog lachen Duitse EV-kopers ons uit om de fooi die wij opstrijken.





- Flop – Kia EV9 doet bij ons niet wat hij elders op de wereld wel kan

Over het uiterlijk van de Kia EV9 waren we duidelijk: de binnenkant is prettiger dan de buitenkant. Maar Kia bewaart het beste voor het laatst: indrukwekkende specs, keurige actieradius. Plus een dode mus …





- Flop – Het wordt tijd om afscheid te nemen van de compacte sedan

De facelift van de Mercedes A-klasse kan tegelijk zijn zwanenzang worden. Hij dreigt ten onder te gaan in Mercedes’ plannen voor modellen met meer luxe en hogere prijzen. Waarmee het voor de Limousine bij deze ene generatie blijft … snik.

+ Top – Steeds meer automerken bouwen goedkope EV’s

De elektrische Renault 5 (2024) is bijna klaar en naar het schijnt wordt-ie goedkoper dan de Zoe én dan zijn concurrenten. Hebben we het dan over de Volkswagen ID.2all van 25.000 euro? Onze portemonnee vindt dat leuk.

+ Top – Bij deze BMW 5-serie hoef je nooit meer olie te verversen

BMW laat zien dat de nieuwe BMW 5-serie bijna klaar is voor de start. De opvolger van de huidige G30 wordt nog dit jaar verwacht. Net als bij de 7-serie komt er ook een volledig elektrische variant, de i5.

+ Top – Tweedehands Tesla’s worden steeds goedkoper

Afgelopen maanden werden de nieuwprijzen van de Tesla Model 3 en Tesla Model Y met duizenden euro's verlaagd. De occasionkoper profiteert mee en betaalt tot ruim 7000 euro minder voor een tweedehands Tesla.