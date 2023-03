Mercedes A 180 AMG Line (2023) review: hoe rijdt een limousine die geen limousine is?

De facelift van de Mercedes A-klasse kan tegelijk zijn zwanenzang worden. Hij dreigt ten onder te gaan in Mercedes’ plannen voor modellen met meer luxe en hogere prijzen. Wij testen de Limousine, die zijn naam geen eer aandoet …

Wat is opvallend aan de Mercedes A 180 Limousine?

Uiterlijk eigenlijk niets. De facelift van de Mercedes A-klasse stelt niets voor. De motorkap kreeg twee extra lijnen, door Mercedes met veel poeha ‘powerdomes’ genoemd. Verder werden de koplampen wat smaller, het led-streepje loopt niet meer door in de zijkant van de lichtunits. Led-verlichting voor is optioneel en achter standaard, en met wat andere kleuren en nieuwe velgen zijn we er dan al.

Software-updates spelen bij facelifts een steeds belangrijker rol. Zo hoef je niet meer altijd ‘Hey Mercedes’ te roepen als je gebruik wilt maken van de spraakbesturing. Duitse A-klasse-rijders kunnen hun ANWB-boekjes bovendien wel weggooien, want de A-klasse geeft je allerlei informatie over de streek waarin je rijdt, op basis van de bruine toeristische borden die langs de weg staan. We hadden deze functie graag geprobeerd (“De Achterhoek staat bekend om zijn omgekeerde vlaggen”), maar in Nederland werkt het digitale Ontdek je plekje niet.

Het meest opvallende aan de Mercedes A-klasse facelift is dat het waarschijnlijk de laatste is. Mercedes heeft zijn ambities opgeschroefd en meet zich de komende jaren een nog chiquer imago aan. Dat betekent dat de bezem door het aanbod van (relatief) betaalbare auto’s gaat; vier van de zeven modellen worden geschrapt en de A- en de B-klasse staan hoog op de nominatielijst. Waarmee het voor de Limousine bij deze ene generatie blijft, die het nog minstens drie jaar moet volhouden.



Wat is goed aan de Mercedes A 180 Limousine?

Er is nog een belangrijke verandering die bij de A-klasse facelift (2023) werd doorgevoerd: alle motorvarianten zijn geëlektrificeerd en hebben dus een (plug in)hybride aandrijflijn. Onze A 180 Limousine is voorzien van een 1,3-liter mild hybrid benzinemotor met 136 pk, die samen met Renault is ontwikkeld. De kleine elektromotor met 14 pk verricht wonderen: hij maakt de A-klasse bijzonder zuinig. Bij ritten met veel snelwegkilometers, lukt het vrij makkelijk om het verbruik te evenaren dat Mercedes zelf opgeeft: 5,8 l/100 km (1 op 17,2). En dan hoef je echt niet als een klimaatactivist met autoschaamte te rijden.



Als je de Chinese merken gewend bent, die niet aan optieprijzen doen, is het een feest om weer eens door een pdf van 53 pagina’s te bladeren. Je kunt je A-klasse van alle luxe, sportiviteit of franje voorzien die je wilt en de prijs met tienduizenden euro’s laten oplopen. Onze AMG Line heeft standaard zwarte lichtmetalen wielen, het dashboard is voorzien van geborsteld aluminium sierdelen en de stoelen hebben een rode bies. Vrijwel alle opties zijn los te bestellen, zoals leren bekleding, een panoramadak, een Burmester-geluidssysteem en elektrisch verstelbare stoelen.

Het dashboard is nog ontworpen volgens de oude Mercedes-mode, dus met drie grote luchtroosters in de middenconsole. Het ziet er nog steeds fraai uit, en de weergave van het multimediasysteem erboven oogt nog allerminst gedateerd.



Wat zijn de minpunten van de Mercedes A 180 Limousine?

Mercedes staat bekend als een comfortabel merk, maar het is goed om je verwachtingen te temperen voordat je instapt. Het lijkt wel alsof Mercedes bij de A-klasse op twee gedachten hinkt: moeten we de sportieve kant op, of toch de comfortabele? Die twijfel zie je zelfs aan de benaming voor de stoelen. Mercedes spreekt over ‘sportieve comfortstoelen’.

Ook bij het onderstel leek de keuzestress toe te slaan. Standaard heeft de A-klasse een comfortonderstel met verlaagd chassis, en ook die twee zijn lastig verenigbaar. Voor het instappen moet je soepel in de heupen zijn. Verkeersdrempels in woonwijken moet je overmeesteren alsof je in een Lamborghini Aventador rijdt, zo ruw worden ze verwerkt. Bovendien zijn de afrolgeluiden van de 19-inch wielen (908 euro; 18-inch is standaard) goed hoorbaar. Adaptieve dempers (750 euro) zijn een onmisbare investering voor liefhebbers van klassiek Mercedes-comfort. De naam Limousine dekt de lading al met al niet. Zeker niet als je achterin moet zitten, want vooral de hoofdruimte houdt niet over.



Wanneer komt de gefacelifte Mercedes A-klasse (2023) en wat is de prijs?

De levertijden voor de A-klasse zijn behoorlijk lang: bestel je hem nu, dan moet je minstens zes maanden geduld hebben. De prijs van de vijfdeurs Mercedes A-klasse loopt uiteen van 42.893 euro (A 180 Business Line, 136 + 14 pk) tot 108.242 euro voor de Mercedes-AMG A 45 S 4Matic (422 pk). Voor de plug-in hybride A 250 e (163 + 109 pk) betaal je 48.521 euro (Business Line).

De A-klasse Limousine is een fractie duurder. De A 180 Business Line kost 43.805 euro, de A 250 e plug-in hybride 49.705 euro. De ultieme AMG-versie is voor de Limousine niet leverbaar, het topmodel is de Mercedes-AMG A 35 4Matic (306 pk), waarvoor je 84.684 euro betaalt.

Alle versies van de A-klasse zijn mild hybrids, op de A 45 S 4Matic na. Een automaat met zeven of acht versnellingen is standaard.



Wat vind ikzelf van de Mercedes A 180 facelift (2023)?

Verdwijnt de A-klasse uit de prijslijst of niet? Het zou jammer zijn, want in Nederland is het veruit de bestverkochte Mercedes. De uitstraling is fraai en de afwerking chic, en het meer dan keurige verbruik is een onverwachte meevaller. Jammer dat de afstemming van het onderstel wat te sportief is.