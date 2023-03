Autoverkoop Rusland stort in, deze onbekende Chinese merken profiteren

In Rusland werden in 2022 liefst 41 procent minder auto's verkocht dan het jaar ervoor. Chinese merken springen sinds de oorlog in Oekraïne gretig in het gat dat de Europese automerken achterlieten. Noodgedwongen kopen Russen ook weer veel meer auto's uit eigen land.



Dat meldt carnewschina.com, dat zich baseert op een rapport van Autostat Analytic Agency. Zij schreven het rapport in opdracht van de Russische douane. Na het uitbreken van de oorlog, vertrokken onder meer Renault, Mercedes-Benz, Nissan, Ford en Toyota uit Rusland. De boycot is succesvol, want de autoverkopen daalden dramatisch (van 1,7 miljoen naar 680.000) en het aantal dealers nam af. Ook de wereldwijde inflatie en de chiptekorten hebben invloed op de Russische cijfers.



Chinese automerken profiteren

Als aasgieren stortten de Chinese automerken zich op de Russische automarkt om het gat te vullen. Begin 2022 begon hadden de Chinese merken nog een marktaandeel van 10 procent, een jaar later was dat bijna verviervoudigd tot 38 procent. Bij ons onbekende merken als Tank, Voyah, Skywell, Omoda en Kaiyi maakten hun Russische debuut, net als Hongqi, dat ook in Nederland te koop is.



Ook de Russische automerken zelf werden noodgedwongen populairder. Begin 2022 kwam 20 procent van de auto’s in Rusland van eigen bodem, een jaar later was dit ruim verdubbeld naar 41 procent. Vaak gaat het om in licentie gebouwde Chinese auto's. De Moskvich 3 is een kopie van de Chinese JAC JS4. De Seres 3, die in Nederland een kwijnend bestaan leidt, wordt in Rusland in licentie gebouwd als Evolute i-Joy.

Aandeel Europese merken in Rusland slinkt



Het terugtrekken van de Europese, Japanse en Koreaanse merken is duidelijk in de cijfers te zien. Het aandeel van de Europese automerken zakte van 27 naar 6 procent. Ook bij de merken uit het Verre Oosten ging de daling hard. Koreaanse automerken daalde van 24 naar 9 procent, Japanse merken gingen van 18 naar 6 procent.

De merkdealers merken de negatieve gevolgen van de boycot eveneens. Het aandeel Europese merkdealers daalde van 27,5 procent (januari 2022) naar 22,8 procent (januari 2023). Het aantal Japanse dealers verminderde van 20,6 procent naar 16,4 procent. Amerikaanse dealers zijn al helemaal zeldzaam in Rusland; zij hebben een marktaandeel van 0,7 procent, terwijl het vorig jaar nog 4,1 procent was. Chinese merkdealers maakten juist een stijging door van 22,4 procent in 2022 naar 33,3 procent aan het begin van dit jaar.