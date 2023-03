100.000 Dacia Spring-kopers hadden beter deze 4 tweedehands EV's kunnen nemen

Dacia heeft bekendgemaakt dat het in twee jaar tijd 100.000 stuks van de Dacia Spring heeft verkocht. Misschien hadden die 100.000 Spring-kopers beter een van deze vier tweedehands elektrische auto's kunnen nemen.



Voor een nieuwe Dacia Spring Electric 45 vraagt de Nederlandse dealer minstens 21.750 euro. Oké, daar gaat nog 2950 euro subsidie vanaf. Dus hoef je nog maar 18.800 euro neer te tellen. Dat is tegenwoordig niet veel voor een splinternieuwe auto. Maar wat krijg je in dit geval voor je goeie geld? Een EV met een vermogen van 44 (!) pk, die in 19,1 seconden naar 100 km/h sjokt en maximaal 125 km/h haalt. Grappig genoeg vermeldt de Dacia-prijslijst bij de topsnelheid heel koddig: 'op het circuit'.

Het accupakket van de Dacia Spring meet 26,8 kWh, goed voor een WLPT-actieradius van 230 kilometer. In stadsverkeer zou je zelfs 300 kilometer kunnen halen. In de harde praktijk van onze actieradiustest kwam de Dacia Spring veel minder ver. Iets meer (sprint)vermogen (68 pk, 0-100 in 13,7 s) kan trouwens ook in je nieuwe Dacia Spring, mits je 23.400 euro (20.450 na subsidie) neertelt voor een Spring Electric 65.

Uitrusting Dacia Spring Essential

Kijken we naar de uitrusting van de Dacia Spring Essential, dan zien we gelukkig wel basics als airconditioning, elektrisch bediende zijruiten vóór en centrale vergrendeling met afstandsbediening. De spiegels kun je weliswaar van binnenuit verstellen, maar puur handmatig. Het moment dat je met de rechter spiegel bezig bent, is de enige gelegenheid waarbij je blij bent met het smalle interieur. Een efficiënte warmtepomp zoek je tevergeefs, evenals lichtmetalen wielen. Een digitale radio heeft de basis-Spring dan weer wel.



Verder voel en zie je aan alles dat er flink is beknibbeld op de Dacia Spring. Goedkope interieurmaterialen, matige stoelen en weinig geluidsisolatie. Al met al zouden wij dan ook liever voor een wat hoogwaardiger tweedehands EV kiezen. We gingen naar Marktplaats.nl en gaven 20.800 als maximale prijs aan. Met de aanschafsubsidie op elektrische occasions van 2000 euro (maximale nieuwprijs 45.000 euro) kom je dan op het zelfde prijsniveau als de goedkoopste Spring. Onze zoekopdracht leverde duizenden elektrische tweedehandsjes op. In de meeste gevallen auto's die meer comfort en (veel) betere prestaties bieden en ook verder komen op een vol accupakket.

Alternatief 1: Nissan Leaf Tekna 40 kWh - 2018 - € 19.850 / € 17.850

Toegegeven, ook een WLTP-actieradius van 270 kilometer houdt niet over. Maar verder is deze 150 pk sterke Nissan Leaf een veel fijnere auto dan de Dacia Spring. Alles zit erop en eraan, inclusief automatische airco, leren bekleding, stoel- en stuurverwarming, een achteruitrijcamera en een navigatiesysteem. Ook zijn het geluids- en zitcomfort veel beter voor elkaar. Om van de prestaties nog maar te zwijgen (0-100 in 7,4 s, top 144 km/h). Nadeel is de wat achterhaalde Chademo-snellaadpoort, maar goed, na aftrek van subsidie kost deze luxe Leaf nog geen 18.000 euro.

Alternatief 2: Hyundai Ioniq Electric Premium - 2017 - € 19.900 / € 17.900 euro

De Hyundi Ioniq Electric had tot juli 2019 een accupakket van bruto 30,5 kWh, maar door zijn extreem goede stroomlijn heeft deze comfortabele Koreaan toch nog een acceptabele actieradius. In de praktijk rijd je er 180 tot 285 kilometer mee. De elektromotor van de Hyundai Ioniq Electric levert 120 pk. Daarmee sprint de Koreaan in minder dan 10 tellen naar 100 km/h en haalt hij desgewenst een top van 165 km/h. Aan boord is het luxe troef, met klimaatregeling, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol en een verwarmbaar stuur.

Alternatief 3: Renault Zoe R90 Quickcharge 41 Intense - 2017 - € 14.900 / € 12.900 euro

Wat afmetingen betreft zit de Renault Zoe aardig bij de Dacia Spring in de buurt, maar de Fransman rijdt een stuk volwassener. Ook heeft-ie twee keer zoveel vermogen, waardoor de prestaties minder amechtig zijn. Een hondersprintje in 13,5 tellen is niet echt indrukwekkend, maar je hoeft je al doende tenminste niet te scheren. Bij veel Zoe's moet je de huurprijs voor de accu bij de maandkosten optellen, maar dit exemplaar heeft een koopaccu. Zo'n Zoe is trouwens ruimer dan je denkt en met de uitrusting van deze Intense-versie is weinig mis. Automatische airco, navigatie, cruisecontrol, elektrisch bediende spiegels en zijruiten zijn allemaal inbegrepen. Lichtmetalen wielen ontbreken evenmin. De officiële actieradius van deze Zoe is 317 kilometer.

Alternatief 4: BMW i3 33 kWh - 2017 - € 17.995 / € 15.995

Een echte BMW voor minder geld dan een Dacia Spring? Ja, dat kan! Daarbij zit de meerwaarde vooral in de prestaties, de uitstraling en de afwerking. Want de BMW i3 met dit accupakket (33 kWh) komt ongeveer even ver als de Spring. Maar de manier waarop je die kilometers aflegt, is in de BMW een stuk aangenamer. De stoelen zitten beter, en het fraaie interieur is hoogwaardig afgewerkt. Bovendien presteert de 170 pk sterke Duitser uitstekend. Deze BMW i3 was nieuw goedkoper dan 45.000 euro en dus komt hij in aanmerking voor de subsidieregeling SEPP. Veel i3's hadden echter een hogere nieuwprijs en grijpen naast de subsidiepot; let daarop voordat je jezelf rijk rekent met de aanschaf van zo'n futuristische Beier!