Einde dreigt voor Volkswagen Polo en Skoda Fabia: verdwijnt de betaalbare auto in 2025?

Door de strenge Euro 7-uitstooteisen (2025) dreigen auto's als de Volkswagen Polo en Skoda Fabia te verdwijnen. Een betaalbare auto vinden wordt nog lastiger.



De Euro 7-emissienorm wordt op 1 juli 2025 van kracht en dat heeft grote gevolgen. Voor autofabrikanten is het zo duur om hun wagenpark aan deze eisen aan te passen, dat de betaalbare benzineauto dreigt te verdwijnen. Terwijl juist deze zuinige auto's het klimaat minder belasten.



Op dit moment geldt de Euro 6d-norm en moet de gemiddelde CO2-uitstoot van de totale vloot van een automerk op 95 gram liggen. In 2025 worden de eisen voor de CO2-uitstoot nog strenger, om in 2035 helemaal op nul uit te komen. Elke nieuwe auto in de EU moet dan elektrisch zijn.

Enorme investeringen voor autofabrikanten



Om aan de strenge normen te voldoen, moeten autofabrikanten enorme investeringen doen. Auto's moeten worden uitgerust met moderne uitlaatgasreinigers en brandstofbesparende motortechniek. Klein lichtpunt: in november 2022 werden de regels voor de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden minder streng dan eerder de bedoeling was.



Datzelfde geldt voor de gemiddelde CO2-uitstoot. Die moest in 2025 aanvankelijk met 66 procent zijn gedaald ten opzichte van de geldende 95 gram, zodat eigenlijk alleen plug-in hybrides en volledig elektrische auto's aan de eisen konden voldoen. Omdat alle nieuwe auto's in 2035 toch al elektrisch zijn, werden de regels voor de Euro 7-norm minder streng en kan met aanpassingen aan bestaande motortechniek aan de eisen worden voldaan.



Volkswagen Polo wordt 5000 euro duurder

Voor middenklassers en suv's is dat goed nieuws. Op deze auto's zit een hoge verkoopmarge, het loont de moeite om de investeringen te doen. Maar op compacte auto's als de Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208 en Opel Corsa is de winstmarge minimaal. Volkswagen-CEO Thomas Schäfer schat dat het aanpassen van de Volkswagen Polo aan de Euro 7-norm zo'n 5000 euro kost. Als de fabrikant dit doorberekent aan de klant, wordt de Polo onbetaalbaar. Voor de Skoda Fabia, met hetzelfde onderstel en dezelfde motoren, geldt hetzelfde. Klaus Zellmer, de baas van Skoda, meldde dat het door de extra kosten mogelijk is dat de Skoda Fabia uit productie gaat als de Euro 7-norm in de huidige vorm van kracht wordt.



Dat is een mokerslag voor mensen met een kleine beurs, die de laatste jaren toch al steeds minder keuze hadden. Opel stopte in 2019 met de Karl, twee jaar later verdwenen de Peugeot 108 en Citroën C1 van het toneel. Van de drieling van Volkswagen, de Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up, is alleen de laatste nog leverbaar. Maar ook de Up gaat uit productie.

Misschien is er hoop: een goedkope elektrische auto

Is er een betaalbaar alternatief? Zeker, als Volkswagen zich aan zijn beloften houdt. In 2025 komt de elektrische ID. 2all op de markt en Volkswagen belooft dat de basisversie niet duurder wordt dan 25.000 euro. In 2026 wil Volkswagen zelfs met een elektrische auto onder de 20.000 euro komen. Maar harde garanties over de prijs kan het merk niet geven. En dus kan een nieuwe auto voor veel mensen nog verder uit het zicht raken ...