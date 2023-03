Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 11 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen zeer betaalbare EV's aankondigde en het angstbeeld van een onbetaalbare kilometerheffing opdoemde. Top en flop.

Top - Lexus biedt baanbrekende garantie - ook op accupakketten EV's



De nieuwe elektrische Lexus RZ 450e heeft geen baanbrekende accutechniek of schokkend snelle laadtijden. Toch slaat hij veel EV-bashers om de oren met een verkoopargument om u tegen te zeggen.

Top - Mogelijk kunnen we na 2035 toch nog nieuwe benzineauto's kopen!



Elke autoliefhebber heeft een mening over de switch naar elektrisch rijden. Lukt dat voor de huidige deadline van 2035? Veel mensen denken van niet. En de professionals denken ook van niet.



Top - Deze elektrische Volkswagen is goedkoper dan een Polo en heeft 226 pk!

Dit is de Volkswagen ID.2all: de betaalbare elektrische auto van 25.000 euro waarmee Volkswagen vanaf 2025 al jouw twijfels over elektrisch rijden gaat wegnemen.

Flop - Laag private lease-tarief Cupra Born - maar let wel op!



Goedkoop een Cupra Born private leasen met EV-subsidie klinkt leuk. Maar lees voordat je op 'bestellen' klikt, eerst even ons artikel over het actietarief. Daarmee kun je jezelf serieus geld te besparen.

Flop - Voorstellen milieurapport maken autorijden peperduur

Om de gestelde klimaatdoelen te halen, moet de geplande kilometerheffing op de schop. Dat staat tenminste in een recent rapport. In plaats van één tarief voor alles en iedereen, moeten we in 2030 naar een gedifferentieerd tarief. Niet schrikken van wat dat jou gaat kosten, zeker als je op benzine of diesel rijdt! Maar ook EV-rijders gaan meer betalen dan nu ...



Flop - Kia EV9: de zoveelste enorme EV waar geen Nederlander op zit te wachten

Kia noemt de nieuwe Kia EV9 een elektrische suv met een gedurfd en elegant design. Kia moet het dan wel over de binnenkant hebben. Want getuige de eerste foto's van de nieuwe Kia EV9, heeft de buitenkant de elegantie van een flatgebouw.