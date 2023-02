Wat je altijd al hebt willen weten over de Chinese auto-industrie

Chinese automerken rammelen harder dan ooit aan de poort: Aiways, BYD, Hongqi, MG en Nio zijn slechts enkele voorbeelden. Lynk & Co wist in 2022 in Nederland zelfs 5874 exemplaren van zijn énige model, de Lynk & Co 01, op de weg te zetten. Dat is meer dan alle modellen van Mazda (5736 stuks) samen! Tijd voor 13 weetjes over de Chinese auto-industrie!

1: BYD (Build Your Dreams) verkocht in de eerste helft van 2022 meer stekkerauto's dan Tesla. Hiermee was BYD de grootste producent van BEV's en plug-in hybrides wereldwijd.

2: BYD produceert onder de naam FinDreams Battery zijn eigen batterijen. Vanwege de lange dunne vorm noemt BYD zijn batterijen 'blades'. BYD zegt dat zijn blade-batterij ruim 50 procent meer energie kan bevatten dan traditionele batterijsoorten.

3: China is sinds 2009 de grootste automarkt ter wereld.

4: In China worden gemiddeld meer dan twee miljoen auto's per maand verkocht. Jaarlijks gaan er zomaar 25 miljoen nieuwe auto's over de toonbank.

5: Voor 1949, het jaar waarin het communistische regime van Mao aan de macht kwam, had China geen auto-industrie.

6: De eerste Chinese 'auto' was een vrachtauto: de Jiefang (Bevrijding) uit 1956. In 1958 volgde de eerste personenauto, van het merk Hongqi (Rode Vlag).



7: Er rijden zo'n 250 miljoen auto's rond in China, maar de Verenigde Staten heeft meer auto's per hoofd van de bevolking.

8: Op 30 december 2022 werd in Nederland de allereerste Hongqi E-HS9 afgeleverd, een elektrische suv die maar liefst 5,21 meter lang is.



9: De Hongqi N701 van president Xi Jinping wordt ook wel de Chinese Rolls-Royce genoemd.



10: Ford, General Motors en Chrysler stonden bekend als de 'Big Three'. De 'Big Four' van China zijn: SAIC Motor, Dongfeng, FAW en Chang'an.



11: Verschillende Chinese merken kopieerden Europese modellen, vooral van 2000 tot 2010. Zo lijkt de Chery QQ verdacht veel op de Daewoo Matiz.



12: BMW won een rechtszaak omdat de rechter het met de Duitsers eens was dat de Shuanghuan SCEO een kopie was van de eerste generatie BMW X5.

13: Niet BYD maar Volkswagen was in januari 2023 het bestverkochte automerk van China. De Duitsers verkochten 148.004 auto’s en hadden daarmee een marktaandeel van 11,45 procent.