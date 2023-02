Autoverkopen januari 2023: deze automerken zijn 2023 slecht begonnen

Laten we beginnen met positief nieuws: in januari 2023 zijn veel meer auto’s verkocht dan vorig jaar in dezelfde maand. Maar de Nederlanders lopen massaal voorbij de dealers van Citroën en Ford …

Zowaar een keer goed nieuws over de autoverkopen: die stegen met 6,5 procent in januari 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Er werden in totaal 32.845 nieuwe personenauto’s geregistreerd (2022: 30.848).

Bij branchevereniging BOVAG zien ze de toekomst zonnig in: “Hoewel de autobranche nog steeds te kampen heeft met leveringsproblemen als gevolg van mondiale tekorten aan computerchips en andere onderdelen, lijkt een eerste herstel in zicht.” BOVAG verwacht op 340.000 registraties uit te komen. In 2022 bleef de teller steken op 312.831.

Welke merken schoten vliegend uit de startblokken?

Vooral de Volkswagen doet het uitstekend. Vorig jaar verloor het de koppositie aan Kia, maar in 2023 winnen de Duitsers op alle fronten. Kia zakt zelfs terug naar de vierde plaats, achter Toyota en Skoda.



Bij de modellen is de Volkswagen T-Roc de verrassende nummer 1, met 870 registraties. De Peugeot 208, bovenaan in 2022, volgt op de tweede plaats. Ondertussen dendert de Lynk & Co 01 vrolijk door en verrast de al behoorlijk gerijpte Seat Ibiza met een vijfde plek. Ook Tesla, dat vorig jaar maar negen auto’s registreerde en nu al 591 (bijna allemaal Model Y), zal trots de Nederlandse cijfers doorsturen naar Elon Musk.

Een eervolle vermelding gaat naar Seat, dat van 669 naar 1449 registraties schiet.



Welke automerken verkopen slecht in Nederland?

Er zijn twee grote merken die niet profiteren van onze koopdrift. Bij Citroën kun je een kanon afschieten. Het komt tot 493 registraties in 2023, niet eens de helft van het aantal van 2022. Bestseller C1 is uit de prijslijst verdwenen en er kwam geen opvolger. Hierdoor heeft Citroën geen enkel model dat lekker weet te scoren, want ook de C4 zakt flink (van 21 naar 66).

Bij Ford is de toestand minder kritiek, het merk komt in 2023 tot tweederde van de aantallen van vorig jaar (van 1491 naar 987). De Focus, Puma, Kuga en Mustang Mach-E zakken terug, terwijl de afzwaaiende Fiesta juist beter scoort dan vorig jaar …

Ook bij Fiat (van 368 naar 286) loopt het niet lekker, maar dat is eigenlijk geen verrassing, gezien het stokoude modelgamma...

Top 5 merken januari 2023:

Volkswagen (4086 registraties, 12,4 procent marktaandeel) Toyota (2369/7,2%) Skoda (2197/6,7%) Kia (2124/6,5%) Peugeot (1827/5,6%)

Top 5 modellen januari 2023: