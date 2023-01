Tot 700 kilometer range! Peugeot lanceert 5 elektrische auto’s in 2023 en 2024

Peugeot gaat in de aankomende twee jaar niet minder dan vijf nieuwe elektrische auto’s op de markt brengen. Het klinkt al iets minder vooruitstrevend als je leest welke modellen het zijn.

Zouden ze de Peugeot e-308 en de e-308 SW als twee modellen tellen? Dat is het eerste wat we dachten toen we het nieuws hoorden en het antwoord is: ja. En dat zouden wij ook doen als we een marketingbureau waren. De hatchback en de stationwagon zijn volgens Peugeot bijna net zo zuinig als de e-208 en dus ligt een actieradius van 400 kilometer in het verschiet.

Over ongeveer een jaar gaan we ook de elektrische Peugeot e-408 verwelkomen. Lees onze Peugeot 408-review om te ontdekken of het stijlvolle broertje van de 308 iets voor jou is.

Peugeot e-3008 met 700 kilometer range



Het grote nieuws is de nieuwe Peugeot e-3008. Een volledig nieuw model, vanaf de eerste potloodschets bedoeld om volledig elektrisch te zijn. Het is de eerste Peugeot op een nieuw EV-platform (STLA Medium) en Peugeot belooft een actieradius van 700 kilometer. De vijfde EV die over niet al te lange tijd op de markt komt, is de nieuwe e-5008.

Een range van 700 kilometer is lekker, maar de e-3008 en e-5008 luiden ook een nieuwe generatie Peugeot-modellen is. We verheugen ons op een nieuwe vormgeving, een nieuw interieur met mooie materialen en meer beenruimte en de nieuwe i-cockpit. Dat is de opvolger van het kleine stuur met het hoog geplaatste instrumentarium.

Om alvast een idee te krijgen van de nieuwe vormgeving, bekijk je de foto’s van de Peugeot Inception Concept aandachtig en laat je je creatieve brein de vrije loop.