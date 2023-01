Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 1

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we zagen welke leuke youngtimers er dit jaar aan komen en dat we nog lang moeten wachten op een goedkope Tesla. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Auto’s uit 2008 krijgen dit jaar de youngtimerstatus.



Onder de modellen die 15 jaar geleden op de markt kwamen, zit een aantal aantrekkelijke youngtimers. Dé kans voor mkb’rs en zzp’ers om er leuk én betaalbaar bij te rijden.



+ Top - elektrische Volkswagen ID.7 komt vér



Helaas weten we nog niet heel veel over de nieuwe Volkswagen ID.7 die nu in Las Vegas staat. Wel heeft Volkswagen aangekondigd dat de volledig elektrische sedan een grotere actieradius krijgt dan zijn concurrent, de Hyundai Ioniq 6. En nu maar hopen dat jouw financiële bereik groot genoeg is voor de aanschaf of lease van de Volkswagen ID.7 ...





+ Top - BMW-ontwerpers komen tot inkeer



Bij het zien van de BMW i Vision Dee zal menig liefhebber een zucht van verlichting slaken. Weg is de megalomane muil met giga nieren! Vanaf 2025 is stijlvol, minimalistisch design troef bij de elektrische auto's van BMW. Tenminste, als deze conceptcar écht de toekomstige ontwerprichting aangeeft.

- Flop - Ook goedkope auto's veel duurder



Net als bijna al het andere, worden ook auto's (nog) duurder in 2023. Oorzaak: de bpm-tarieven zijn omhoog gegaan. Je gaat dus méér belasting betalen als je een nieuwe auto met verbrandingsmotor koopt. Zo werkt de bpm aanschafbelasting en dit merk jij ervan.

- Flop - Goedkope Tesla? Nog even geduld a.u.b.



Dat Tesla een goedkoper model onder de Tesla Model 3 in de pijplijn heeft zitten, is geen geheim meer. Maar wanneer komt deze beloofde goedkoopste Tesla met een vanafprijs van zo'n 25.000 euro op de markt? Het Amerikaanse onderzoeksbureau Loup Ventures dat Tesla op de voet volgt, denkt het te weten. Van het antwoord word jij niet blij.

- Flop - Mazda 3 is vooral geschikt voor egotrippers



Uit een vergelijkingstest met de nieuwe Opel Astra en de Volkswagen Golf blijkt dat de Mazda 3 zijn bestuurder op één zet. De passagiers komen er daarentegen bekaaid af. Gaan optimaal rijplezier en praktische bruikbaarheid dan echt niet samen?