Autoverkopen 2022: met deze modellen gaf Kia concurrent Volkswagen een pak slaag

In 2022 stootte Kia concurrent Volkswagen van de troon als bestverkochte merk van Nederland. En niet zo’n beetje ook. Er gingen 30.036 nieuwe Kia’s over de dealerdrempels, tegen 25.993 Volkswagens. Met 25.362 auto’s stond Toyota op plek 3. Maar het populairste model kwam van een ander merk.

2022 was wederom een slecht verkoopjaar voor de Nederlandse autobranche. Volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC kochten we met zijn allen 312.129 nieuwe personenauto’s. Oftewel 3,2 procent minder dan de 322.831 stuks van 2021. Een belangrijke oorzaak van de slechte verkoopcijfers zijn leveringsproblemen ten gevolge van tekorten aan chips en andere onderdelen.

Winnaars en verliezers in de top 5

Kia is een zeldzame uitzondering op de malaise. Het Koreaanse merk wist in 2022 een paar handjes vol meer auto’s aan de man te brengen dan in 2021. Bij Volkswagen was dat een heel ander verhaal: dat moest bijna 5000 auto’s inleveren ten opzichte van 2021. Relatief gezien deden de nummers drie en vier het nog beter dan Kia. Toyota kende een forse groei: van 23.019 naar 25.362 auto’s, met de Toyota Yaris Cross als bestverkochte model (5987). Desondanks komt het Japanse merk niet verder dan een derde plaats. Plek vier was voor Peugeot met 21.242 nieuwe auto’s, een mooie plus van bijna duizend stuks ten opzichte van 2021. Ondanks een teruggang van ongeveer 1500 auto’s eindigde BMW op de vijfde plaats (17.138).



Populairste automodellen van 2022

Het populairste model van 2022 was de Peugeot 208, gevolgd door de Kia Picanto en Kia Niro. De vierde positie was voor de nog immer populaire Volvo XC40. De Opel Corsa maakt de top 5 compleet.

Peugeot 208 (9.640) Kia Picanto (7.391) Kia Niro (7.277) Volvo XC40 (6.821) Opel Corsa (6.669)

Kia-modellen vs. vergelijkbare Volkswagens

Dat Kia concurrent Volkswagen van de eerste plaats heeft verdrongen, mogen we best een mijlpaal noemen. Daarom zoomen we iets verder in op een aantal modellen. De twee verreweg populairste Kia-modellen waren de Picanto en de Niro. En met zijn A-segmenter sloeg Kia meteen een enorm gat. Tegen bijna 7500 nieuwe Picanto’s heeft Volkswagen slechts ruim 1200 Ups in te brengen. Omdat cross-over Niro zowel als hybride, plug-in hybride als EV wordt geleverd, tellen we ter vergelijking de cijfers van de ID.3 en de T-Roc bij elkaar op. Maar zelfs dan komt Volgens niet aan het verkoopcijfer van de Niro.



Kia Ceed succesvoller dan Volkswagen Golf

Nog schokkender is als we de nummer 3 van de Kia-modellen vergelijken met zijn concurrent. We hebben het dan over de Kia Ceed en de Volkswagen Golf. Terwijl de voormalige bestseller niet verder kwam dan een kleine 2600 stuks, passeerde de Ceed de 4000. En dat is nog exclusief de Pro-Ceed en de XCeed.

Ook in het segment van de compacte crossovers neemt Kia het voortouw met de Stonic. Daarvan werden bijna 1000 stuks meer verkocht dan van de Volkswagen T-Cross. De Volkswagen Tiguan krijgt op zijn beurt een pak slaag van de Kia Sportage, met een verschil van meer dan 1000 auto’s.

Ruim 3000 Nederlanders kozen in 2022 voor de elektrische Kia EV6. Lang niet slecht, maar als we de cijfers van de concurrerende Volkswagens ID.4 en ID.5 (technisch exact dezelfde auto) bij elkaar optellen, dan trekt het Duitse merk duidelijk aan het langste eind.

Kia heeft geen antwoord op de Volkswagen Polo en taigo



Op de absolute bestseller van Volkswagen (bijna 5500) had Kia evenmin een antwoord. De Kia Rio kwam tot ongeveer 10 procent van het Polo-cijfer. Als we het aantal verkochte Polo’s Coupé – excuus, Taigo’s – erbij optellen, dan is de Rio helemaal nergens meer. Maar voor de totalen zet het geen zoden aan de dijk: alle modellen bij elkaar opgeteld verkocht Kia 4674 auto's meer dan Volkswagen.



Hoe de vlag er eind 2023 bij hangt, valt nog te bezien. De Picanto blijft gewoon in productie, terwijl de Up op de nominatie staat te verdwijnen. Volkswagen krijgt binnenkort wel een nieuwe elektrische troef, in de vorm van de productieversie van de Volkswagen ID. Aero.