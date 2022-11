Gemiddelde occasionprijs dik 24.000 euro? Deze 8 jonge tweedehands auto's kosten de helft!

Occasionplatform Autoscout24.nl maakte onlangs bekend dat tweedehands auto's duurder zijn dan ooit. De gemiddelde occasionprijs bedraagt momenteel 24.428 euro. Maar geen paniek: voor pakweg de helft zijn gelukkig ook nog een heleboel jonge tweedehands auto's te koop. Wat dacht je van deze 8 populaire modellen?



We gaan op zoek naar auto's in de prijsklasse van 10.000 tot 12.500 euro. Ze mogen niet eerder gebouwd zijn dan 2016 en als maximale rijervaring hanteren we een kilometerstand van 125.000. Verder gaat onze voorkeur uit naar een benzinemotor of een hybride-aandrijflijn. Oogst op marktplaats.nl: 2068 auto's. En vrees niet: het zijn echt niet allemaal piepkleine, karig uitgeruste autootjes uit het A-segment. Het aanbod is verrassend gevarieerd en wij selecteerden 8 auto's uit verschillende segmenten. Wel moeten we toegeven dat er heel veel één-punt-nulletjes tussen zitten



1. Volkswagen Golf 1.0 TSI - 2016 - 123.617 km - 11.950 euro

De Volkswagen Golf 7 is wat ons betreft de fijnste Golf ooit. Ja, ook fijner dan de huidige. Dat komt vooral omdat de ergonomie in de Volkswagen Golf 7 helemaal top is en de afwerking en interieurmaterialen nog aan de aloude hoge Volkswagen-standaard voldoen. Daar komt bij dat de compacte 1,0-liter driecilinder TSI-motor in dit grijze exemplaar als betrouwbaar én zuinig te boek staat.



Voeg daarbij de mooie uitrusting en we zouden het hijgerige gedoe over die peperdure tweedehands auto's rustig van onze schouders laten afglijden. Geniet van het comfort dat de stoelen met alcantara bekleding en de klimaatregeling je te bieden hebben en profiteer van het gemak dat de cruisecontrol en de achteruitrijcamera opleveren.



2. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - 2018 - 119.149 km - 12.499 euro

Net als de Volkswagen Golf hierboven, heeft deze Ford Fiesta een eenliter turbomotor met drie cilinders. Maar door zijn lagere gewicht, voelt de Fiesta met zijn 100 pk vlotter aan dan de Golf met zijn iets hogere vermogen. Daarnaast stuurt de Ford Fiesta heerlijk en is-ie twee jaar jonger dan de Golf. Het mooie is dan ook dat dit een Fiesta van de huidige generatie is. Dus met het moderne, sterk verbeterde dashboard, inclusief groot touchscreen. Daarmee bedien je onder meer het navigatiesysteem en de digitale radio. Kortom, een nog hartstikke verse auto met een prijs alsof hij uit de bak met de verspil-mij-niet-spullen komt.



3. Peugeot 2008 1.2 Puretech - 2016 - 98.231 km - 12.495 euro

De huidige Peugeot 2008 staat hoog in de verkoophitparade en dat kunnen we ons goed voorstellen. De compacte suv heeft een onderscheidend uiterlijk en een bijzonder chic interieur. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat sommige mensen hem een beetje té vinden. Té opvallend, té schreeuwerig. Ben je fan van de ingetogen Peugeot-stijl van vroeger, dan past deze 2008 uit 2016 waarschijnlijk prima bij jou. Ook qua vermogen en prestaties is dit een bescheiden Peugeot 2008. Want de 1,2-liter PureTech-motor zonder turbo heeft slechts 82 pk. In Nederland prima, zolang je hoogstens een fietsendrager aan de trekhaak hangt en geen caravan. Zelfs geen kleintje. Op uitrustingsgebied laat deze suv weinig te wensen over. Een navigatiesysteem, airconditioning, cruisecontrol en een panoramadak zijn allemaal aanwezig.

4. Nissan Micra 0,9 IG-T - 2018 - 55.288 km - 12.499 euro

Deze generatie van de Nissan Micra is het technische broertje van de vorige Renault Clio. Maar hij is minder populair en dat houdt de prijzen gemiddeld op een iets lager niveau. Deze mooie rode kost weliswaar bijna 12.500 euro, maar het is wel een luxe N-Connecta. Navigatie? Check! Cruisecontrol? Present! Automatische airco? Inclusief! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook worden we enthousiast van de mooie zachte materialen in het interieur. Deze tweedehands Nissan Micra is maar iets meer dan vier jaar oud en heeft slechts 55.000 kilometer op de teller. Daar kun je nog een heleboel aan toevoegen! Dat doe je met plezier, want met zijn 90 pk sterke turbomotortje rijdt de compacte Japanner verrassend lekker.



5. Renault Clio 0.9 TCe - 2018 - 81.223 km - 12.500 euro

Wanneer je over de duivel spreekt ... Deze Renault Clio is welgeteld slechts 1 euro duurder dan zijn Japanse broer hierboven, daar staat tegenover dat hij ruim 25.000 kilometer meer op de teller heeft. Het gewelfde Franse ontwerp oogt iets vriendelijker dan het rechtlijnige Japanse design, maar onderhuids zijn beide identiek.



Het nogal grijze interieur van de Clio spreekt ons minder aan dan de tweekleurige cabine van de Nissan. Bovendien is de Fransman iets simpeler uitgerust. Zo heeft-ie geen automatische klimaatregeling, maar een handbediende airco. Wel wordt deze zilvergrijze tweedehands Renault Clio geleverd met een jaar Bovag-garantie.

6. Kia Ceed Sportswagon 1.0 T-GDi - 2016 - 108.994 km - 12.495 euro

Vroeger heette het dat je met de aanschaf van een tweedehands auto 'andermans ellende kocht'. Maar toen hadden we nog nooit van Kia gehoord. Dat merk geeft niet alleen 7 jaar garantie op nieuwe auto's, maar ook op geselecteerde occasions. Of die genereuze termijn ook voor deze tweedehands Kia Ceed Sportswagon geldt, is een beetje onduidelijk. Wij hebben er alle vertrouwen in, want de auto ziet eruit om door een ringetje te halen.



Helaas is het geen Ceed van de laatste generatie, dus het interieur is nog niet van hetzelfde hoge niveau als in de nieuwste Kia's. Ruim is deze stationwagon wel en de 100 pk sterke turbomotor is biedt redelijke prestaties. Met zijn witte lak en gedekselde 15-inch stalen wielen is het geen auto waarvoor iedereen je enthousiast op de schouders slaat, wel heeft hij voldoende moderne gemakken aan boord. Van klimaatregeling, cruisecontrol, usb- en aux-aansluitingen tot aan spraakbediening aan toe.

7. Fiat 500 1.2 - 2017 - 83.590 km - 10.950 euro

Da's toch wel frappant; de kleinste auto van deze selectie heeft samen met de Toyota Yaris hieronder het grootste aantal cilinders! Want in het stompe neusje van deze tweedehands Fiat 500 Popstar ligt een heuse viercilinder, met een inhoud van 1,2 liter. Hij moet het zonder turbohulp doen, zodat het vermogen blijft steken op 69 pk. Da's niet veel, nee. Tijd om op feesten en partijen de dooddoener 'je mag toch maar 100' weer eens van stal te halen. Hoewel ... volgens Fiat zitten er 160 echte kilometers per uur in het vat. Je kunt dus nog bekeuringen genoeg scoren.



Wat heeft deze tijdloze Italiaan nog meer te bieden? Om te beginnen een gave okergele lak, maar ook mooie lichtmetalen wielen, airco, digitale radio, bluetooth-telefoonvoorbereiding en zelfs een navigatiesysteem. Maar wat ons betreft is de viercilinder motor het grootste pluspunt. Want een heleboel andere Fiats 500 knorren rond met een piepklein tweecilindertje. Dat ding maakt een hoop lawaai en is niet of nauwelijks zuiniger dan de betrouwbare, relatief beschaafd klinkende viercilinder in dit exemplaar.

8. Toyota Yaris 1.3 VVT-i - 2016 - 100.386 km - 12.299 euro

Voor pakweg 12.000 euro kun je natuurlijk een van de miljoenmiljard tweedehands Toyota's Aygo op de kop tikken. Maar doe wat meer moeite en je vindt een nestje nette Yarissen. Deze witte tweedehands Toyota Yaris hebben wij uitgezocht op zijn 99 pk sterke 1,3-liter viercilinder motor. Daarmee rijdt hij een stuk prettiger dan een Yaris 1.0 met 69 pk, laat staan dan zo'n blikkerig Aygootje. En dankzij z'n zesversnelingsbak is deze tweedehands Toyota Yaris toch nog lekker zuinig. Schrik je van die 100.000 kilometer op de teller? Niet doen! Een Toyota Yaris is onverwoestbaarder dan een Oekraïense tank. Dit exemplaar rijdt dan ook nog minimaal vier keer rond de wereld. Zonder dollen. Verder onderscheidt deze Yaris 1.3 zich door een setje stoere 16-inch lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling, elektrisch bediende zijruiten voor én achter en een achteruitrijcamera.