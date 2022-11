Welke auto’s kun je nog private leasen voor 300 euro per maand?

Nieuwe auto’s worden steeds duurder om te kopen en die prijsstijging zie je ook terug in het maandbedrag voor private lease. Toch zijn er nog steeds auto’s die je kunt private leasen voor maximaal 300 euro per maand.

Private lease is populair. En waarom ook niet? Voor een vast bedrag per maand kun je beschikken over een nieuwe auto. In dit bedrag zitten zaken als wegenbelasting, onderhoud en verzekering al verwerkt, jij betaalt alleen de benzine. Je koopt dus ook een grote portie ‘ontzorging’ – een mooi woord voor stressvrij autorijden zonder angst voor dure reparaties.

Private lease voor 300 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor 300 euro per maand, hoeveel kilometer mag je rijden en hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust?

Voor 300 euro per maand heb je bij onze prijsvergelijkende partner lieverprivatelease.nl keuze tussen tien auto’s:

Fiat 500 – 219 euro (72 mnd, 5000 km) Kia Picanto – 253 euro (60 mnd, 5000 km) Mitsubishi Space Star – 259 euro (72 mnd, 5000 km) Hyundai i10 – 259 euro (72 mnd, 5000 km) Fiat Panda – 259 euro (72 mnd, 5000 km) Toyota Aygo X – 269 euro (60 mnd, 10.000 km) Peugeot 208 – 289 euro (72 mnd, 5000 km) Volkswagen Up! – 289 euro (60 mnd, 5000 km) Suzuki Ignis – 289 euro (60 mnd, 10.000 km) Opel Corsa - 299 euro (72 mnd, 5000 km)

Oppassen voor weinig kilometers per jaar

De meeste contracten zijn voor 5000 kilometer per jaar, wat een heel laag kilometrage is. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat Nederlandse personenwagens gemiddeld 10.500 kilometer per jaar afleggen. Sommige getoonde modellen zijn ook met een groter kilometerpakket beschikbaar en dan blijf je nog steeds binnen het budget van 300 euro per maand. Iets om rekening mee te houden.

Op zoek naar aanbiedingen in dure tijden? Wij testen ook veel betaalbare auto's.

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis autonieuwsbrief

Uitrusting: is airco standaard?

Hoe zit het met de uitrusting van de getoonde auto’s? Wees gerust: in de zomer zul je niet zwetend in deze auto’s zitten, want ze hebben allemaal airco. Iets minder dan de helft van de auto’s heeft géén cruise control aan boord (Space Star, Panda, Up! en Ignis), terwijl ze wel allemaal elektrisch bedienbare ramen voor hebben. Lichtmetalen velgen krijg je alleen meegeleverd op de Corsa.

Sportieve rijders kijken sip naar het aantal paardenkrachten: de Suzuki Ignis is met zijn 83 pk de hoogvlieger van het lijstje. In dit deel van de markt is 60 tot 75 pk standaard.

300 euro per maand: géén EV, één hybride

Dat elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf dan benzine auto’s, is een bekend gegeven. Dit geldt evengoed voor private lease. Binnen het budget van 300 euro zijn dan ook geen volledig elektrische auto's beschikbaar. Ook een plug-in hybride is buiten bereik voor dit bedrag. Wel kun je één hybride auto private leasen voor minder dan 300 euro: Een Fiat Panda.

Dan hebben we het over de Fiat Panda 1.0 HEV city life die je voor 293 euro per maand kunt private leasen. Dan zit je wel 60 maanden langs vast aan 5000 kilometer per jaar. En je moet 5 schadevrije jaren op je naam hebben, anders komt er 9 euro per maand bij. En dan ga je door de magische grens van 300 euro per maand. En dat pikken we in dit verhaal niet.

Kijk voor de actuele private lease-aanbiedingen op de pagina met Benzine Deals van lieverprivatelease.nl. Deze nieuwe prijsvergelijker heeft ook Hybride Deals en Elektrische Deals.