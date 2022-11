Elektrische Porsche Taycan nu al succesvoller dan beste Volkswagen ooit in 15 jaar

In september 2019 werd de elektrische Porsche Taycan onthuld. De diehard merkfans hadden zo hun twijfels. Maar inmiddels zijn er al 100.000 Taycans gebouwd. Daarmee is de Taycan nu al succesvoller dan de Volkswagen die ooit Mercedes moest laten sidderen …

Het kan verkeren in autoland. En daarbij lijken de traditionele Porsche-liefhebbers – zeg maar de Porsche 911-lobby – het meestal bij het verkeerde eind te hebben. Zo protesteerden ze hevig toen Porsche in 1997 met de 996-generatie kwam. Want diens watergekoelde motor ging dwars tegen het merkevangelie van luchtgekoelde boxers in. En prompt werd de Porsche 996 beter verkocht dan al zijn voorgangers ...

Vloeken in de Porsche-kerk



Bij de onthulling van de Porsche Cayenne moest Porsche het opnieuw ontgelden. Een suv met Porsche-logo’s? Dat was vloeken in de kerk! Ondertussen is de Cayenne al jaren op rij het bestverkochte model uit het Porsche-gamma.



Al 100.000 Porsches Taycan verkocht



De Porsche Taycan is het laatste voorbeeld dat je niet op tips van 911-fans moet afgaan als je je geluk beproeft in de paardenraces of de voetbalpoule. Want ook over de Taycan werd door de diehard 911-fans aanvankelijk flink gemokt. Totdat ze tegen wil en dank een proefrit maakten … Na ruim drie jaar hebben wereldwijd al 100.000 mensen een Taycan aangeschaft. Inmiddels kan de clientèle kiezen uit drie carrosserievarianten: de gewone Taycan, de van suv-versierselen voorziene Taycan Cross Turismo en de stationwagon-achtige Taycan Sport Turismo. In Nederland is de Taycan sinds zijn marktdebuut al ruim 1600 keer over de showroomdrempels gegaan.

Omstreden Volkswagen Phaeton



Maar binnen de Volkswagen-groep vergaat het niet alle omstreden modellen zo goed als de 996, Cayenne en Taycan. Zo wilde voormalig Volkswagen-directeur Ferdinand Piëch Mercedes ‘terugpakken’ voor het feit dat ze met de A-klasse probeerden Golf-klanten te lokken. Piëch bedacht dat Volkswagen zijn concurrent daarom moest bestrijden met een auto in de topklasse. En zo werd de Volkswagen Phaeton geboren – een gedoodfverfde concurrent voor de Mercedes S-klasse.



Dubbel zoveel Nederlandse Taycans als Phaetons



Objectief gezien was er weinig mis met de Phaeton. De auto was ultracomfortabel en je kon hem zelfs met een twaalfcilinder motor bestellen. Toch wilde bijna niemand deze ‘Passat met kapsones’ hebben. Vanwege de hoge ontwikkelingskosten hield Volkswagen de Phaeton ongewoon lang in productie: van december 2001 tot maart 2016. In die kleine 15 jaar wist het merk maar 84.235 Phaetons te slijten.



In een vijfde van de tijd heeft Porsche al 15.000 meer exemplaren van de Taycan weggezet. In Nederland was het helemaal droevig gesteld met de verkoop van de top-VW: hier werden maar iets meer dan 800 Phaetons geregistreerd; ongeveer de helft van het aantal Nederlandse Taycans in drie jaar.