“Zeg me dat het niet zo is”, zong Frank Boeijen. Dat ging niet over het verdwijnen van de Ford Fiesta in 2023, maar er zijn meer dan genoeg redenen waarom we de compacte Ford gaan missen.

Het is nogal wat. Ford zet een bijna vijftig jaar oud model aan de dijk, dat wordt ingeruild voor een elektrische jonge scharrel. In juni 2023 rolt de laatste Ford Fiesta uit de fabriek in Keulen. In plaats daarvan, rolt een elektrische compacte suv van de band. Die maakt gebruik van het MEB-platform van Volkswagen.

1. Het is de leukst rijdende compacte auto

Regelmatig schreven we vol bewondering over de rijeigenschappen van de Ford Fiesta. Hoe doet Ford dat toch altijd: zelfs de meest brave uitvoering heeft nog een onderstel dat perfect is afgestemd. Altijd een tikje sportief, maar zonder dat je voor elke verkeersdrempel hoeft te vrezen.

De EcoBoost-motorblokjes zijn altijd heerlijk temperamentvol geweest. In de huidige editie van Auto Review, die nu in de winkel ligt, wint de Fiesta op dit onderdeel dan ook van de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza in een vergelijkende test.



2. Nooit meer zo’n heerlijke Ford Fiesta ST

We denken met weemoed terug aan al die heerlijke ST-modellen van de Fiesta. De laatste versie was goed voor 200 pk, 290 Nm, een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 6,5 seconden en een top van 232 km/h. Maar er was meer. Recaro-kuipen, een handbak als enige schakelmogelijkheid en fraaie 18-inch wielen. En nog zijn we er niet. Want wat te denken van een instelbaar rijkarakter, een gelimiteerd sper tussen de aangedreven wielen en – oh jawel – launch control?! Het zat er allemaal op, en ook nog tegen bescheiden prijzen, want daar heeft Ford een handje van.

3. De Ford Fiesta verkoopt goed in Nederland

Ford is geen merk dat je het vel over de neus trekt. Mede daarom is de Fiesta bij ons altijd erg populair geweest. Dit jaar werden er meer dan 2000 verkocht, maar in de afgelopen veertig jaar kochten zelfs meer dan 300.000 Nederlanders een Fiesta. De koper van een relatief betaalbare auto krijgt dus nog minder keus vanaf 2023 … De crossover en de elektrische auto snoepen een steeds grotere hap uit de compacte-autotaart.

4. De Ford Fiesta was altijd het toppunt van gebruiksvriendelijkheid

Laten we wel zijn: het liefst wil je in een auto stappen en niet hoeven nadenken over alle functies. Dat lukt bij de Ford Fiesta altijd heel goed, want de belangrijkste onderdelen worden nog altijd met fysieke knoppen bediend. De huidige Fiesta, heeft zelfs nog een ouderwetsche handrem! Niet dat Ford de moderne tijd vergat, tegelijk kreeg de Fiesta een digitaal instrumentarium en een groot centraal display voor de multimedia.

5. De Ford Fiesta is ouder dan Kanye West, Shakira en Danny Vera

De eerste Ford Fiesta kwam in 1976 op de markt. Elvis Presley leefde nog en Hotel California van The Eagles bestormde de hitlijsten … Pas bij de derde generatie (1989) kwam er een vijfdeurs uitvoering. Tal van bijzondere Fiesta’s passeerden drie revue. Een zeldzame cabriolet, de XR2i, de RS Turbo, en deze eeuw al die bijzonder fijne ST-modellen.

De huidige achtste generatie (2017), die nota bene in 2022 nog een facelift kreeg waarbij de mondhoeken van de grille omhoog krulden, krijgt dus geen opvolger. En dus gaan de mondhoeken weer naar beneden. Nooit meer een nieuwe Fiesta, nooit meer dat kleine feestje …