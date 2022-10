Auto Review 11 in de webshop - De leukste hatchback is niet de beste

Gaan we nou echt allemaal in een compacte crossover rijden? Als je op de weg kijkt, dan lijkt het daar verdacht veel op. Zo langzamerhand moeten we een beetje vrezen voor de toekomst van de compacte hatchback.

Terwijl er nog altijd zoveel lekkers te koop is in dit segment. Dat bewijzen de Ford Fiesta, de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo maar weer eens in deze uitgave van Auto Review.

Hoe goed is de Mazda CX-60 PHEV echt?

Ruim tien jaar geleden joeg Mazda niet met één, maar met twee grote suv’s op de premiummerken. Ondanks krachtige vier- en zescilinder motoren en veel luxe, slaagden de CX-7 en CX-9 niet in hun missie. De nieuwe CX-60 aast op revanche. Met zijn gunstige prijs en 327 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn heeft-ie premiumspelers als de BMW X3, Volvo XC60 en Lexus NX in het vizier, en mikt hij ook op de Kia Sorento.

Bestel Auto Review 11 in onze webshop

Maar wacht, er is meer. Bestel Auto Review 11 in onze webshop (of pak 'm uit het tijdschriftenschap) als je wilt lezen over: